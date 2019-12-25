Кир Святослав привітав вірних УГКЦ з Різдвом. По-англійськи.

Блаженніший кир Святослав, Верховний архиєпископ Києво-Галицький, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви записав різдвяне привітання англійською мовою для тих, хто святкує Різдво 25 грудня.

Подаємо переклад.

«Бог з нами!

Ваш Спаситель народився!

З цими словами пророка Ісаї і радісним голосом ангела з небес я хотів би принести вам радісні вітання з цієї нагоди, з нагоди дня уродин нашого Господа Ісуса Христа.

Посеред темряви світло сяє – це радість, що наш Спаситель народжується, що він з нами, може бути посланням Різдва – народження нашого Господа Ісуса Христа і в цьому році.

Я бажаю всім вам, щоб це Різдво принесло мир і світло, радість і щастя, і щоб Господь благословив усіх вас та ваші родини.

Нехай Новонароджений зцілить наші рани, принесе нам нові плани, нове бачення нашого майбутнього. Христос народився! Славімо Його!»