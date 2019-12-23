Вибори в громадах: партія "Слуга народу" програла лише самовисуванцям.

 

На перших виборах до громад, котрі відбулися в неділю, 22 грудня, найнижчою була фреквенція виборців у Пасічнянській об'єднаній територіальній громаді, що у Надвірнянському районі на Івано-Франківщині: проголосувало лише 29,98% виборців.

 

 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Центральної виборчої комісії. У неділю перші вибори відбулися у 86 ОТГ: 69 сільських, 16 селищних, 1 міській у 21 області України.  

 

Після узагальнення попередньої інформації, що надійшла до ЦВК від територіальних виборчих комісій, найвищою була явка виборців у Сошичненській громаді Камінь-Каширського району Волинської області (69,6%), Сахновецькій громаді Старокостянтинівського району Хмельницької області (67,7%), Старосілецькій громаді Коростишівського району Житомирської області (67%), Великобудищанській громаді Гадяцького району Полтавської області (67%).

 

Серед аутсайдерів – Курилівська громада Куп’янського району Харківської області (32,5%) і Тернуватська громада Новомиколаївського району Запорізької області (36,2%).

 

В єдиній міській громаді – Зіньківська ОТГ на Полтавщині – перемогла партія "Наш край" (28,8%), а на виборах голови громади – чинний мер Сергій Максименко. Згідно з даними видання "Полтавщина", виборчий бар'єр у Зінькові подолало аж 8 партій, серед них лише дві парламентські партії – "Слуга народу" (8,7% і лише п'яте місце) та "Батьківщина" (6,9%, шосте місце).

 

Попри все, партія "Слуга народу" заявила про свою перемогу на недільних виборах, однак у доволі химерній арифметиці. Так, "СН" нарахувала підтримку розміром у 56% "серед усіх партій за кількістю депутатів" (маючи на увазі, очевидно, сукупну кількість виграних мандатів серед кандидатів, офіційно висунутих партіями, бо ж більшість депутатських крісел усе ж таки взяли самовисуванці).

 

"Отже – проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії... Це вже третя перемога за цей рік", – похвалилися в "Слузі народу".

 

"Батьківщина" Юлії Тимошенко хвалиться тим, що вона єдина з-поміж партій склала конкуренцію президентській команді. Згідно з підрахунками БЮТ, "слуги" взяли 45% мандатів, але "тимошенківці" – 31%.

 

 

"Ми пропустили вперед лише президентську політичну силу, а всіх інших суперників залишили далеко позаду", – похвалилася Юлія Тимошенко.

 

Водночас "Європейська солідарність" висловила задоволення своїм результатом, продемонстрованим на виборах голів громад, бо це другий результат серед партій: "Згідно з попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ, українці підтримали 44 самовисуванців, 23 – представників "Слуги народу", 4 – представників від "Європейської солідарності", 3 – "Батьківщини", 1 – партії "Укроп", 1 – "Наш край".

 

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