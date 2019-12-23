Український ПЕН стурбований ставленням до затриманих у справі Шеремета.

 

Український ПЕН висловив серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета і закликав уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову взяти справу під свій особистий контроль.

 

Про це йдеться у зверненні, поширеному на офіційній інтернет-сторінці ПЕН-Україна.

 

 

Автори звернення наголошують, що вбивство Павла Шеремета – "жорстокий і жахливий злочин", а тому справжніх убивць та замовників убивства слід знайти і покарати.

 

Водночас учасники ініціативи вбачають у заявах представників правоохоронних відомств на тему розслідування очевидні ознаки порушення презумпції невинуватості та спроб визначити злочинців без вивчення доказів судом.

 

"Ми уважно стежили за брифінгом Міністерства внутрішніх справ 12 грудня, на якому було названо підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета, за коментарями представників української влади, а також за судовим засіданням, на якому було обрано запобіжні заходи підозрюваним у цій справі. На нашу думку, дії органів влади продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя", – ідеться у зверненні.

 

На думку Українського ПЕН, оголошення підозрюваних на брифінґу за участі Президента України, генерального прокурора та міністра внутрішніх справ відбулося із серйозним порушенням правових норм. "Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства", – вважають автори відкритого листа.

 

Також занепокоєння викликає безпосередня участь у розгляді цієї справи судді Сергія Вовка, котрого представники громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого “правосуддя” в Україні.

 

"Український ПЕН покликаний захищати свободу слова і права людини в Україні, зокрема права письменників, журналістів та інших людей творчих професій. Неприпустимо, щоб у розслідуванні резонансної справи про вбивство Павла Шеремета, за якою стежить усе українське суспільство, мали місце порушення прав людини та встановленої законом процедури", – зазначають автори звернення.

 

Листа до омбудсмена підписали Андрій Курков, Мирослав Маринович, Микола Рябчук, Олександр Бойченко, Вахтанґ Кебуладзе, Володимир Єрмоленко, Олена Стяжкіна, Андрій Бондар, Віталій Портников, Андрій Любка, архиєпископ Ігор Ісіченко, Оля Гнатюк, Сергій Жадан, Ігор Козловський, Наталка Сняданко, Володимир Рафєєнко, Тарас Возняк, Андрій Павлишин, Галина Вдовиченко, Павло Вольвач, Мар’яна Савка та інші (повний перелік підписантів – на офіційній сторінці).

 

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