Дробович назвав пріоритетами УІНП протидію Росії та совєцькому спадку.

 

Новий голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що пріоритетами УІНП на наступні 5 років стануть: продовження роботи з декомунізації, зокрема створення архіву репресивних органів; посилення роботи із закладами освіти; зусилля на міжнародній арені з визнання Голодомору геноцидом українського народу; протидія російській агресії в Україні.

 

Про це Дробович сказав 23 грудня під час своєї першої пресконференції, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

"Величезна частина по декомунізації – це створення архіву репресивних органів. На наступний рік закладено на створення архіву трохи більше ніж 50 млн грн. Загалом вартість цього архіву 550 млн грн. Наразі є виділене приміщення, яке має близько 10 тис. кв. м, але потім воно буде збільшене до 19 тисяч кв. м. І це буде один з найбільших відкритих документальних архівів репресивних органів у Європі", – сказав Дробович.

 

Щодо співпраці з Міносвіти, він зазначив, що вона стосуватиметься насамперед закладів освіти, а саме університетів та шкіл. Інститут нацпам'яті продовжить роботу з розробки методологічних матеріалів, засобів наочності – інфографіки, відеоконтенту тощо.

 

"Щодо визнання Голодомору геноцидом, то ми маємо кілька ідей, як посилити свої позиції в цьому плані. І друга частина цього пріоритету – це консолідація зусиль українських науковців і взагалі вирішення ключових суперечливих питань, які існують. Ми змінимо нашу внутрішню позицію, щоб нам було легше завершити цю справу", – сказав Дробович.

 

Він також зазначив, що у січні-лютому УІНП проведе кілька стратегічних сесій, буде змінено склад колегії при Інституті, після чого буде презентовано більш детальну стратегію на ці п'ять років.

 

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