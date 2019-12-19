У будівлі ФСБ на Луб'янці відбулася стрілянина.

Загинув щонайменше один російський силовик.

 

 

У будівлі ФСБ на Луб'янці в центрі Москви увечері в четвер, 19 грудня, стався інцидент зі стріляниною, внаслідок якого є убиті й поранені. Про це подає російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на інформацію Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії.

 

«Стрілянина в приймальні ФСБ в Москві сталася о 18:10. Троє невідомих увірвалися до будівлі приймальні ФСБ і в приміщенні відкрили стрілянину. В перестрілці з охороною приймальні двоє нападників були вбиті. А один з нападників вибіг на вулицю, де продовжив стріляти. Внаслідок чого був убитий співробітник Державтоінспекції, який чергував напроти будівлі приймальні», - повідомили у ЦГЗ ФСБ. Згодом деякі російські ЗМІ повідомили, що загинув таки співробітник ФСБ, ще двоє його колег отримали поважні поранення.

 

Після цього нападник пробіг близько 300 метрів до кінця вул. Кузнецький Міст і, відстрілюючись, завернув на площу Воровського. Там він забіг в один з будинків на вул. Велика Луб'янка і забарикадувався. «Звідти він періодично вів вогонь по бійцях загону спеціального призначення, які прибули на місце події. В ході перестрілки, о 19:15 злочинець був убитий. Особи вбитих встановлюються», – зазначили у відомстві.

 

Деякі експерти припустили, що злочинці планували напад так, щоб він збігся в часі з виступом російського президента Володимира Путіна, присвяченого Дню працівника органів безпеки.

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