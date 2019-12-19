Росія заблокувала звільнення полонених на переговорах у Мінську.

 

Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську не вдалося досягнути домовленості про звільнення поневолених. Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював очікування, що полонені повернуться додому до нового року.

 

Про це йдеться у коментарі голови української делеґації Леоніда Кучми, поширеному у четвер.

 

 

"Напередодні була дуже тривала зустріч. Нам би хотілось мати результати набагато кращі, ніж маємо. Але, з урахуванням зустрічі лідерів Франції, Німеччини, РФ і Президента Зеленського в Парижі, серед усіх проблем ситуації на Донбасі вчора на першому місці для нас були питання безпеки і проблема звільнення незаконно затриманих осіб. Нам не вдалося досягти того, чого хотілося", – резюмував Кучма.

 

Екс-Президент не став вдаватися у подробиці й відмовився "кидати на когось звинувачення", адже переговорний процес триває.

 

"Ми сьогодні зустрілись у Президента, поговорили про результати. Щойно я переговорив і з Гризловим (голова російської делеґації, – Z). Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до нового року звільнити людей, хоча б якусь частину", – повідомив Кучма.

 

Голова української делеґації підтвердив, що звільнення поневолених – перший пріоритет для Президента, і учасники переговорів докладають усіх зусиль, щоб люди повернулися на свята додому. "Вдасться чи не вдасться – невідомо", – визнав Кучма.

 

19.12.2019

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