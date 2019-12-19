Суд звільнив Пашинського з-під арешту.

Колишнього народного депутата Сергія Пашинського суд відпустив під цілодобовий домашній арешт.

Як передає аґенція УНІАН, таке рішення прийняла колегія суддів Київського апеляційного суду.

Своїм рішенням суд скасував ухвалу Печерського районного суду Києва від 29 листопада про продовження тримання під вартою Пашинського до 29 січня 2020 року і постановив нову ухвалу, котрою змінив запобіжний захід для підозрюваного з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

"Застосувати до підозрюваного Сергія Пашинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово покидати місце проживання", – йдеться в ухвалі.

Також суд поклав на Пашинського наступні обов’язки: прибувати до слідчого та суду за першою вимогою, утримуватись від спілкування з потерпілим і свідками, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контрою. Також в ухвалі суду сказано, що після її проголошення Пашинський має бути негайно доставлений до місця свого проживання.

7 жовтня Печерський райсуд Києва постановив взяти Пашинського під варту до 4 грудня.

Пашинського підозрюють у заподіянні громадянину В’ячеславу Хімікусу тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу). Йому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Конфлікт між Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, під час котрого Пашинський застосував вогнепальну зброю і поранив беззбройного Хімікуса в ногу, виник 31 грудня 2016 року. Після того справу щодо цього конфлікту декілька разів то закривали, то знову поновлювали, останнього разу – у вересні. Також проти Хімікуса відкривали провадження за підозрою у спробі нападу на народного депутата.

18 жовтня колегія суддів Київського апеляційного суду залишила у силі ухвалу Печерського райсуду про обрання Пашинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29 листопада суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов відмовився віддати на поруки Пашинського і подовжив тримання його під вартою ще на 60 діб – до 29 січня 2020 року.