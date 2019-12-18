Закревська і Стерненко проведуть лекторій на тему загрози затримань.

 

У середу ввечері у Києві відбудеться лекторій "Що робити, коли за тобою прийшли?" щодо загрози переслідувань активістів правоохоронними органами, спікерами котрого стануть відома українська адвокатка Євгенія Закревська та активіст Сергій Стерненко.

 

Закревська дасть поради на випадок проведення обшуків, Стерненко розповість про дії у статусі підозрюваного, а український адвокат Олексій Ковжун прочитає лекцію на тему: "Як не залишитися з системою наодинці". Про це йдеться в анонсі лекторію у Facebook.

 

 

Партнером лекторію виступає Українська Галицька партія. Початок – о 19:00 в конференц-залі Eleven Hall на вулиці Хрещатик, 7/11.

 

"Кожного року органи Національної поліції фіксують сотні випадків нападів на активістів, які виступають проти незаконних забудов, боряться зі свавіллям та корупцією в органах державної влади та місцевого самоврядування. Часто саме правоохоронці стають фігурантами справ, пов’язаних з незаконним тиском на громадських активістів та правозахисників", – зазначає адвокат Володимир Рибалко, член УГП.

 

Зі слів Рибалка, тиск звично здійснюють через "начебто законні механізми державного примусу": затримання, обшук, допит. Пан Володимир вважає, що громадянам, котрі займаються активною громадською діяльністю, варто освоїти навики дій на випадок загрози переслідувань.

 

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