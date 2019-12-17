КС визнав неконституційним проєкт Президента про підпорядкування ДБР і НАБУ.

Конституційний Суд України визнав неконституційним проєкт змін до Основного закону від Володимира Зеленського щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться у повідомленні Конституційного Суду України.

"Системний аналіз положень законопроєкту вказує на те, що в разі ухвалення законопроєкту його положення можуть порушити баланс конституційних повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України, фактично створивши паралельну виконавчу владу, підпорядковану Президенту України", – зазначає КС.

Конституційний Суд наголошує, що "поділ влади є ґарантією прав і свобод людини і громадянина". "Тому будь-яке порушення принципу поділу влади, що призводить до її концентрації, у тому числі суміщення не належних певним органам державної влади функцій, порушує гарантії прав і свобод людини і громадянина", – наголосили у КС.

Суд також заакцентував, що опосередковане підпорядкування НАБУ та ДБР Президенту України через призначення і звільнення керівників "створить загрозу незалежності цих органів, призведе до концентрації виконавчої влади у Президента України, його конкуренції з органами виконавчої влади, а отже, до нівелювання гарантій прав і свобод людини і громадянина".

Крім того, у висновку зазначено, що вільне запровадження, створення та ліквідація Президентом України органів, які здійснюють регуляторну політику у сфері реалізації господарських (підприємницьких) прав громадян, з невизначеною компетенцією позначиться на ефективній діяльності суб’єктів господарювання (підприємницької діяльності), оскільки конкуренція компетенцій різних органів державної влади буде перешкоджати належній реалізації їхніх прав і свобод.