Росіяни відновлюють свої симпатії до Заходу.

Про це свідчать свіжі опитування громадської думки в Росії.

Російський соціологічний «Левада-центр» зафіксував позитивну тенденцію у ставленні росіян до західних країн. Під час опитування громадської думки, проведеного в листопаді, 47 відсотків респондентів заявили, що «дуже добре» (7%) або «в основному добре» (40%) ставляться до Сполучених Штатів. У серпні цей показник становив 42 відсотки, в травні – 31 відсоток, повідомив у вівторок, 17 грудня, аналітичний центр Юрія Левади.

Про «різко негативне» (15%) або «в основному негативне» (26%) ставлення до США заявив 41 відсоток учасників останнього опитування. 13 відсотків росіян не змогли однозначно відповісти на це запитання. При цьому ще в серпні громадян РФ, котрі тою чи іншою мірою негативно ставляться до Америки, було 44 відсотки, а в травні – 52 відсотки.

До Європейської Унії в цілому «дуже добре» (7%) або «в основному добре» (45%) в листопаді ставилися 52 відсотки опитаних. Під час аналогічного опитування в серпні цей показник дорівнював 50 відсоткам, в травні – 37 відсоткам. При цьому налаштованих негативно щодо ЄУ набагато менше – 34 відсотки в листопаді й серпні, 44 відсотки в травні та 45 відсотків в лютому. Складнощі з відповіддю на запитання щодо ставлення до Євроунії виникли в 15% респондентів.

Тим часом до Китаю росіяни відчувають ще більше симпатії. «Дуже добре» (16%) або «в основному добре» (56%) до цієї країни ставляться 72 відсотки учасників опитування. «В основному погано» (12%) і «дуже погано» (6%) – 18 відсотків. Хоча тенденція проглядається радше негативна. Так, у вересні 2018 року позитивно налаштованих до КНР було 75 відсотків.

Опитування було проведене 21-27 листопада, у ньому взяли участь 1616 осіб у віці від 18 років, які мешкають в 137 міських і сільських населених пунктах в 50 суб'єктах Російської Федерації.