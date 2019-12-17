Росіяни відновлюють свої симпатії до Заходу.

Про це свідчать свіжі опитування громадської думки в Росії.

 

 

Російський соціологічний  «Левада-центр» зафіксував позитивну тенденцію у ставленні росіян до західних країн. Під час опитування громадської думки, проведеного в листопаді, 47 відсотків респондентів заявили, що «дуже добре» (7%) або «в основному добре» (40%) ставляться до Сполучених Штатів. У серпні цей показник становив 42 відсотки, в травні – 31 відсоток, повідомив у вівторок, 17 грудня, аналітичний центр Юрія Левади.

 

Про «різко негативне» (15%) або «в основному негативне» (26%) ставлення до США заявив 41 відсоток учасників останнього опитування. 13 відсотків росіян не змогли однозначно відповісти на це запитання. При цьому ще в серпні громадян РФ, котрі тою чи іншою мірою негативно ставляться до Америки, було 44 відсотки, а в травні – 52 відсотки.

 

До Європейської Унії в цілому «дуже добре» (7%) або «в основному добре» (45%) в листопаді ставилися 52 відсотки опитаних. Під час аналогічного опитування в серпні цей показник дорівнював 50 відсоткам, в травні – 37 відсоткам. При цьому налаштованих негативно щодо ЄУ набагато менше – 34 відсотки в листопаді й серпні, 44 відсотки в травні та 45 відсотків в лютому. Складнощі з відповіддю на запитання щодо ставлення до Євроунії виникли в 15% респондентів.

 

Тим часом до Китаю росіяни відчувають ще більше симпатії. «Дуже добре» (16%) або «в основному добре» (56%) до цієї країни ставляться 72 відсотки учасників опитування. «В основному погано» (12%) і «дуже погано» (6%) – 18 відсотків. Хоча тенденція проглядається радше негативна. Так, у вересні 2018 року позитивно налаштованих до КНР було 75 відсотків.

 

Опитування було проведене 21-27 листопада, у ньому взяли участь 1616 осіб у віці від 18 років, які мешкають в 137 міських і сільських населених пунктах в 50 суб'єктах Російської Федерації.

17.12.2019

До теми

Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19 | | Штука
Ядерна програма США: хто був четвертим шпигуном?
Технік з Мангеттенського проєкту передавав таємну інформацію Радянському Союзові.
17.12.19 | | Наука
Буде слизько
Юрко ТИМЧУК
На Банковій, просто під вікнами Офісу Президента, постала ковзанка. Однак падати, судячи з того, що коїться, буде зручно не лише там. Огляд подій тижня в Україні.
16.12.19 | | Україна
Сцена для освідомлення
Юлія Кіщук
Австро-Угорська імперія, яку конструює театральний режисер Жюль Одрі, не безгрішна. Така відсторонена оптика стає терапевтичною — лікує від пост-колоніальної меншовартості і надмірної ностальгійності. 
16.12.19 | | Штука
Мова визначає нашу увагу
Одне з останніх відкриттів у психолінгвістиці — мова, якою ми говоримо, впливає на те, куди ми дивимося. Наприклад, коли англофони чують слово “свічка” (candle), вони дивляться також на цукерку (candy).
15.12.19 | | Наука
Бароковий наш нарід
Тарас Возняк
Завдяки нашій бароковості ми так і не можемо вийти на якийсь прямий манівець – крутимося рокайлями історії, пробуючи здурити і себе, і світ.
15.12.19 | | Дискурси
Гамлет. Принць Данський
Михайло Старицький
На чергову річницю уродин Михайла Старицького — його неймовірно гучний у свій час переклад Шекспірового «Гамлету» з 1882 року
14.12.19 | | Минуле
Що робить людей сиднями?
Епігенетичні зміни перетворюють мишей на хатніх сидунів.
14.12.19 | | Наука

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.