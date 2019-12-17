"Нацкорпус" побився під Верховною Радою з поліцією через землю.

 

У вівторок удень під Верховною Радою сталися сутички під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі.

 

Як повідомляє hromadske, представники націоналістичної організації "Національний корпус" хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Бійка почалася після того, як поліціянти стали випитувати у них дозвіл на встановлення наметів.

 

 

Представники "Нацкорпусу" під час протистояння облили "зеленкою" поліцейських. Правоохоронці натомість використали сльозогінний газ.

 

Учасники мітингу вимагали не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

 

Мітинг організували низка політичних сил, зокрема, "Свобода", "Батьківщина", Аграрна партія та "Національний корпус". Згідно з даними поліції, в акції взяло участь 1,5-2 тисячі осіб.

 

13 листопада парламент попередньо підтримав закон про ринок землі. Згідно з законопроєктом, ринок землі пропонують відкрити з 1 жовтня 2020 року.

 

У проєкті встановили правило, за яким до 1 січня 2024 року не допускається купівля землі юрособами, бенефіціарними власниками яких є іноземці та особи без громадянства.

 

Станом на ранок 17 грудня у порядку денному парламенту не було законопроєкту про запровадження ринку сільськогосподарських земель у другому читанні, проте 16 грудня голова фракції більшості "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що Рада може почати розглядати цей законопроєкт 17 грудня.

 

Загалом, депутати подали до законопроєкту про ринок сільськогосподарської землі понад 4 тисячі правок. Більшість із них стосуються права іноземців купувати українську землю, а також максимально можливої площі сільгоспземель, яку можна буде концентрувати в одних руках.

 

17.12.2019

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