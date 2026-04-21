У Львові відкрили новий креативний хаб Lem Station.

 

У Львові відкрили креативний хаб Lem Station, створений на території колишнього трамвайного депо на вулиці Дмитра Вітовського, 57. Будівля, з якої почалася історія електричного трамваю у місті, сьогодні стала простором для сучасних подій.

 

 

Комплекс загальною площею 226 281 м² об’єднує одинадцять просторів різного формату: від камерних залів – до відкритої площі Lem Square, яка може вмістити до 2000 відвідувачів. Один із найбільших майданчиків – Depo Event Hall, розрахований на понад 1000 гостей. Lem Station підходить для концертів, конференцій, виставок і великих міських подій. Окрім івент-частини, на території працюють фудкорт і коворкінг.

 

«Ми прагнули не просто відновити будівлю, а створити місце, яке працює для міста сьогодні, – розповідає керівник подієвого напряму Євген Тітунін. – Lem Station дає можливість проводити події різного масштабу – від локальних ініціатив до великих форматів».

 

 

Креативний хаб Lem Station уже став новою помітною точкою тяжіння Львова – місцем, яке творить середовища для партнерств і дає життя сучасним проєктам.

 

«Це частина того, як змінюється Львів. З’являються нові простори, які поєднують історію, культуру та сучасні формати подій», – каже генеральна директорка Lem Station Наталія Гнатюк.

 

 

Відкриття Lem Station є прикладом ревіталізації історичних промислових об’єктів і розвитку інноваційної культурної інфраструктури міста.

 

 

Більше інформації про Lem Station:

https://lemstation.com/    

https://www.instagram.com/lem_station/   

 

21.04.2026

