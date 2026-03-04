1470-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Росіяни продовжують здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомили в Укренерго. Внаслідок завданих пошкоджень на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

Через наслідки попередніх масованих російських атак в окремих регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. На Харківщині наразі вимушено застосовані аварійні відключення.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 8,2% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина: сонячна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1085 із 1214 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

343,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

139,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1226,2% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

148,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

94,2% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Внаслідок атаки шахедів в Миколаєві було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури, легкі поранення отримав чоловік, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та БпЛА різних типів по Харкову і 12 населених пунктах області, внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:35 Вчора зранку ворог завдав удару по території Баштанського району, попередньо – балістичною ракетою типу "Іскандер-М", було знеструмлено два населені пункти, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:25 Російські війська за добу завдали 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому та Пологівському районах двоє людей поранені, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Вишневе Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, із застосуванням 15 авіабомб, здійснив 152 обстріли, з яких 5 – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в напрямку населених пунктів Зибине та Кругле. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки. На Лиманському напрямку противник атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка й Новопідгороднє. На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне, Вербове і Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 25 атак окупантів у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове. На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 980 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1733 безпілотних літальних апарати, 232 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сполучені Штати та Ізраїль завдають ударів по об'єктах виробництва безпілотників і ракет в Ірані, щоб зменшити навантаження на засоби перехоплення — можливість, у якій США відмовляють Україні, не надаючи крилаті ракети Tomahawk.

• Російські офіційні особи продовжують засуджувати американо-ізраїльську кампанію ударів по Ірану, тоді як президент України Володимир Зеленський продовжує підтримувати Сполучені Штати.

• Вперше з часу контрнаступу влітку 2023 року українські сили звільнили більше території, ніж втратили в середині-кінці лютого 2026 року.

• Російське військове командування продовжує діяти в альтернативній реальності, встановлюючи надзвичайно нереалістичні терміни, які не відповідають фактичним бойовим можливостям Росії.

• Росія не досягла цілей своєї кампанії з використанням далекобійних ракет і безпілотників проти української енергетичної та цивільної інфраструктури взимку 2025–2026 років.

• Інсайдерські повідомлення продовжують вказувати на те, що Кремль очікує, що війна триватиме принаймні до виборів до державної думи у вересні 2026 року.