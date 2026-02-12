1450-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської обл. РФ, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл., а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 213 повітряних цілей:

- 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (63%);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (100%);

- 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (90%).

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1283 із 1459 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1204,8% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

146,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок нічної масованої атаки російських військ по цивільній та енергетичній інфраструктурі України немає теплопостачання 10 тисяч абонентів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тисяч людей, без тепла - майже 200 будинків.

В Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти, внаслідок атаки теплопостачання призупинено для близько 2600 житлових будинків, ще 1100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ.

09:45 Протягом минулої доби ударів російської армії зазнали 15 населених пунктів Харківської області, загинули троє людей, 20 людей постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:40 Після масованої атаки минулої ночі внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури майже 2600 багатоповерхівок у Києві залишилися без тепла, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Також без тепла залишаються понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після попередніх обстрілів.

09:35 В Одеській області росіяни пошкодили чергову підстанцію енергохолдингу ДТЕК, спричинивши значні руйнування, це вже 31-й великий об’єкт компанії в регіоні, який зазнав атаки.

09:30 Внаслідок нічної атаки на Одесі пошкоджено об'єкти інфраструктури та 9-поверховий житловий будинок, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Постраждала людина.

09:25 Внаслідок масованої нічної атаки ракетами та безпілотниками на Дніпро і район поранено чотири людини, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені об’єкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі.

09:20 Росіяни за добу обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого 8 людей дістали поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 90 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 7976 дронів-камікадзе та здійснив 3488 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли, Добропасове Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка, Новоолександрівка, Веселянка, Юріївка, Таврійське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління БпЛА, три артилерійські системи, пункт управління та дві інші важливі цілі російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків. На Слов’янському напрямку протягом учорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степового. На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 770 осіб. Також ворог втратив один танк, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1442 безпілотні літальні апарати та 172 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Останнім часом представники Кремля в різних ЗМІ, що охоплюють міжнародну та внутрішню аудиторію, повторюють однакові заяви про незмінність позиції Росії стосовно своїх початкових військових цілей в Україні.

• Лавров чітко повторив вимоги Росії до НАТО та України на 2021 і 2022 роки в інтерв'ю російському пропагандистському каналу 11 лютого.

• Сполучені Штати, Україна та Росія можуть провести черговий раунд тристоронніх переговорів 17–18 лютого.

• Кремль, схоже, підпорядковує дві основні безпекові інституції голові генерального штабу Збройних сил Росії генералу Герасимову, лояльному до Путіна.

• Російські військові блогери висловили нові скарги щодо дій Кремля з приводу нещодавнього обмеження доступу до Telegram, продовжуючи внутрішню реакцію проти подальших цензурних заходів Кремля.

• Посол США в НАТО Метт Вітакер підкреслив успіх ініціативи «Перелік пріоритетних потреб України», яка фінансує закупівлю НАТО зброї американського виробництва для України.