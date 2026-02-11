Російська прокуратура виграла суд в Ісуса Христоса.

Відповідачеві доведеться повернути собі попереднє ім’я та прізвище.

 

 

Суд у російській Казані визнав законною вимогу прокуратури повернути колишнє ім'я та прізвище місцевому мешканцю Ісусу Петровичу Христосу. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Як зазначено в судовій картотеці, позов прокурора Казані до Ісуса Христоса та місцевого управління РАГС задовольнив 10 лютого Ново-Савінівський районний суд міста.

 

Попереднє імя казанського відповідача – Євген Петрович Чекулаєв. Згідно з рішенням суду, РАГС повинен відновити раніше існуючий запис про його народження, а самому Ісусові Христові видати новий документ з колишнім ім'ям.

 

Прокурор у своєму позові посилався на висновок міністерства юстиції РФ про те, що змінювати ім’я з релігійних причин у Росії заборонено. Крім того, він наводив позицію конституційного суду РФ, згідно з якою ототожнення імені з релігійною фігурою «вводить громадян в оману та ображає почуття вірян».

 

Як пишуть казанські ЗМІ, раніше Ісуса Петровича Христоса неодноразово судили за пограбування та розбій. 2014 року його поставили на профілактичний облік у нарколога. Через рік Христосу діагностували органічний розлад особистості внаслідок черепно-мозкової травми, отриманої у 2010-му році. У грудні 2025 року суд засудив Христоса до двох років умовно та штрафу 13 тисяч рублів за фіктивну реєстрацію 45 іноземців у своїй квартирі.

 

11.02.2026

