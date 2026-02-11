1449-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

138,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1202,7% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

146,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

92,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Україна та Молдова домовилися про відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску на спільному кордоні, який працюватиме цілодобово та обслуговуватиме як пасажирські, так і вантажні перевезення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

09:45 Російські війська атакували Херсонську область, постраждало шестеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Російські війська 15 разів атакували два райони Дніпропетровської області, пошкоджені пожежна частина, елеватор та житло, повідомив начальник обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

09:35 Російські війська за добу здійснили 767 обстрілів по 42 населеним пунктам Запорізької області, постраждали п'ять людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:30 Протягом вівторка російська армія здійснила низку прицільних атак по цивільних у громадах Сумської області, загинув водій, ще один чоловік постраждав, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

09:25 У Богодухові зафіксовано влучання ворожого БпЛА на території приватного домоволодіння, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загинули двоє дітей та їхній батько, поранено жінку.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував для ураження 3230 дронів-камікадзе та здійснив 2344 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів, скинув 14 авіабомб, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка. Українські підрозділи відбили три атаки. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Зарічне, Діброва. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного. Два боєзіткнення тривають. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки. На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 33 окупанти та поранили 32; знищили 63 безпілотні літальні апарати, три квадроцикли, шість одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, три укриття особового складу, також уражено танк, дві артилерійські системи, 11 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну гармату, один пункт управління БпЛА та 16 укриттів особового складу противника. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у бік Іванівки та Зеленого Гаю. Авіаудару зазнало Братське. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 12 атак окупантів, у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське та Верхня Терса. Два боєзіткнення ще триває. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 10 лютого міністр закордонних справ Росії Лавров продовжив відкрито звинувачувати США у відсутності прогресу в припиненні війни Росії проти України та знову згадав про переговори в Стамбулі навесні 2022 року, щоб виправдати відмову Росії надати Україні значущі гарантії безпеки.

• 9 і 10 лютого Кремль обмежив доступ до Telegram, що стало значним посиленням трирічної кампанії Росії з відновлення контролю над російським інформаційним простором.

• Згідно з повідомленнями, здатність Росії придбати іноземні верстати, незважаючи на західні санкції, дозволяє їй збільшити виробництво танкових і артилерійських стволів, що є ключовим фактором, який обмежує оборонну промислову базу Росії.

• Непідтверджені повідомлення медіа свідчать, що Японія може фінансувати нелетальну військову допомогу Україні через ініціативу «Пріоритетний перелік потреб України» (PURL).

• Наприкінці січня 2026 року літаки НАТО перехопили ще один російський винищувач поблизу повітряного простору НАТО в Балтійському морі.