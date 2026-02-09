1448-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:05 Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що є необхідність структурувати відновлення європейського діалогу з Росією, щоб не залежати від третіх сторін.

"Ми хочемо делегувати ці дискусії іншим? Наше географічне положення не зміниться, подобається нам Росія чи ні, вона залишиться тут і завтра. Важливо структурувати відновлення європейської дискусії з росіянами, не будучи наївними, не чинячи тиску на українців, але з метою не залежати в цій дискусії від третіх осіб".

16:30 Уряд Японії спростував повідомлення ЗМІ про рішення доєднатися до створеної НАТО програми з підтримки України PURL, повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара. При цьому він зазначив, що Японія продовжить надавати підтримку Україні, спрямовану на відновлення та зміцнення українського суспільства й економіки.

15:55 Папа Лев XIV передав Україні вантажівки з генераторами, ліками та харчами, пише Vatican News.

15:20 Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ запропонували ввести санкції проти портів у Грузії та Індонезії, які беруть участь в обробці російської нафти, пише Reuters з посиланням на джерела. У разі схвалення це стане першим випадком запровадження обмежень проти портів третіх країн.

14:45 США та Вірменія уклали енергетичну угоду на 9 мільярдів доларів, пише Bloomberg. Зазначається, що угода відкриває Вірменії шлях до заміни радянської атомної електростанції на американські малі модульні реактори.

14:10 Прем’єр-міністр Молдови Александр Мунтяну прибув із візитом до Києва. У рамках зустрічі в прем’єра заплановані переговори з Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

13:35 Війська РФ вдарили по Слов’янську, попередньо – керованими бомбами. Двоє людей загинули, 14 постраждало, повідомила Національна поліція.

13:00 Атомні електростанції на підконтрольній Україні території частково працюють на зниженій потужності після удару РФ по енергетиці 7 лютого, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

12:10 Росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, повідомили в Укренерго. Внаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Внаслідок попередніх масованих російських атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

12:05 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 9,3% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9,2% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – значно більша кількість вимушено знеструмлених споживачів після чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру на вихідних.

11:50 Японія планує приєднатися до ініціативи під проводом НАТО щодо координації закупівлі та постачання Україні боєприпасів і оборонного обладнання американського виробництва.

11:00 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово РФ, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни (92%).

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1223 із 1399 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

10:30 Четверо людей поранено внаслідок добової атаки окупантів, які завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

10:20 Частина населених пунктів Одещини залишилася без електропостачання через нічний удар по енергетичній інфраструктурі регіону, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

10:10 Харків та дев’ять населених пунктів області зазнали російських ударів протягом минулої доби, у результаті яких постраждали шестеро людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

138,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1200,7% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

145,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

92,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів – скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Лісне, Новоселівка, Веселянка, Діброва, Чарівне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Верхня Терса. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу противника та один об’єкт транспортної інфраструктури. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 73 обстріли. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення в районах Піщаного та Довгенького. На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки. На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію в районі Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у районі Іванівки. На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська. На Придніпровському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 980 осіб. Також ворог втратив два танки, п’ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, два засоби ППО, 1198 безпілотних літальних апаратів, 182 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 9 лютого міністр закордонних справ Росії Лавров прямо звинуватив США у відсутності прогресу в припиненні війни Росії проти України.

• Лавров повторив вимогу Росії щодо ефективного контролю над післявоєнним урядом України, а також розміром і складом її збройних сил.

• Депутати державної думи Росії прямо вимагають, щоб США погодилися на всі вимоги Росії.

• Російські сили, ймовірно, неправдиво заявляють, що українські сили проводять «контрнаступ» поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, щоб виправити попередні неправдиві повідомлення про нібито просування російських військ у цьому районі.

• Російські та українські джерела нещодавно повідомили, що російські сили збільшили дальність своїх керованих планерних бомб до 200 кілометрів, але це не є новою російською інновацією.

• За повідомленнями, Індія значно скоротить або припинить прямі та непрямі закупівлі російської нафти.

• Сполучені Штати захопили ще один російський нафтовий танкер «тіньового флоту».

• Ймовірно, білоруські повітряні кулі порушили повітряний простір Польщі в ніч з 8 на 9 лютого.