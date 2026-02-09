1447-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

138,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1199,7% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

145,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Внаслідок російського удару вночі була виведена з ладу високовольтна підстанція на Волині, повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Понад 80 тисяч абонентів в регіоні без світла.

09:50 Вночі ЗС РФ атакували ударними безпілотниками низку населених пунктів Харківської області, повідомили в облпрокуратурі.

Близько 03:55 російські військові вдарили по приватному житловому сектору Богодухову, загинуло двоє людей, ще троє постраждали.

У Золочеві через пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення двох магазинів та легковий автомобіль.

Близько 03:30 внаслідок атак у селах Польова та Лужок пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та авто, постраждали двоє людей.

09:45 Близько 06:30 російські війська атакували з БпЛА Херсон, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Двоє людей поранено.

09:40 Протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів Сумської області, повідомили в Національній поліції України.

У Шостці внаслідок повторного удару БПЛА по території спортивного комплексу поранення отримали троє поліцейських, які проводили огляд місця події, а також жінка. У Сумській МТГ внаслідок влучання дрону по цивільному автомобілю поранення отримали двоє людей.

У Комишанській територіальній громаді травмовано одну людину.

09:35 Впродовж доби росіяни завдали 499 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Через атаку БпЛА у Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровської області постраждали 9 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:25 Внаслідок нічного обстрілу Одеси загинув чоловік, постраждали дві людини, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Приморському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, у житлових будинках постраждала 21 квартира.

09:20 В Запорізькій області українські підрозділи зачистили від окупантів селище Тернувате, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Розпочалася 1447-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав трьох авіаударів застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів, в тому числі п’ять - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог провів 22 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки, поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня провів вісім атак, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград. На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського. На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив три танки, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 413 безпілотних літальних апаратів, одну ракету, 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські сили продовжують свою когнітивну військову кампанію, використовуючи невеликі транскордонні атаки в раніше неактивних прифронтових районах на півночі України, щоб переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується.

• Російські військові блогери продовжують стверджувати, що нещодавнє блокування SpaceX незареєстрованих терміналів Starlink в Україні заважає російським бойовим операціям в Україні.

• Російські сили продовжують інтегрувати можливості «повітря-повітря» у свої дрони типу Shahed, щоб забезпечити уникнення української протиповітряної оборони та підірвати обороноздатність України.

• Частина оборонної промислової бази України досягла самодостатності, завдяки чому Україна може розпочати експорт на Захід.

• Генеральний штаб України підтвердив, що українські ракетні удари в січні 2026 року пошкодили частину російського космодрому Капустинський Яр.