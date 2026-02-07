1445-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:15 Сили оборони уразили нафтобазу "Балашово" у Саратовській області та зосередження живої сили росіян у Бєлгородській області РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

15:40 За даними української розвідки, під час візиту до США спецпредставник Путіна Кіріл Дмітрієв запропонував укласти між США та РФ економічну угоду на 12 трлн доларів, повідомив Зеленський.

"Ми не знаємо всіх їхніх двосторонніх економічних чи бізнесових домовленостей, але щодо цього надходить та чи інша інформація. Наприклад, мені розвідка показувала "пакет Дмітрієва", який він показував у США, – там обсяг близько 12 трлн доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією".

15:05 Україна зробить все можливе аби мобільний ракетний комплекс “Орєшнік” у Білорусі не запрацював, заявив Зеленський.

14:30 Трамп скасував додаткові мита для Індії, які запроваджував через імпорт російської нафти, повідомляє пресслужба Білого дому. Адміністрація пояснила своє рішення тим, що президент США отримав інформацію та рекомендації від американських посадовців про зусилля Індії – зокрема, що вона зобов'язалася припинити прямий чи опосередкований імпорт нафти з Росії та заявила, що закуповуватиме енергоносії у США.

13:55 США хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів, заявив Зеленський. Президент зазначив, що США підтверджують свою участь у моніторингу припинення вогню.

"Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них. Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі".

13:30 Російська сторона уперше проговорювала питання створення вільної економічної зони в Донецькій області під час тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі, повідомив Зеленський. При цьому президент зазначив, що не знає, чи така ідея вільної економічної зони може бути реалізована.

13:05 Американська переговорна група виступила з ініціативою повторити "енергетичне перемир'я", російська сторона пообіцяла повернутись до цього питання, повідомив Зеленський.

"Американська сторона знову прийшла з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів зараз, під час переговорів і під час цих холодних днів. Ми сказали, що ми готові не бити по енергетиці, якщо нас не б'ють. Ми готові це акцептувати, якщо росіяни також акцептують так, як це було минулого разу. Минулого разу вони підтвердили. Ми так і отримали інформацію – публічну, з медіа."

12:50 Під час другого раунду перемовин переговорних груп України, США та РФ в Абу-Дабі американська делегація вперше запропонувала переговорним групам України і Росії зустрітися у США через тиждень, повідомив Зеленський.

12:15 Україна через Світовий банк отримає грант на загальну суму у близько 690 мільйонів доларів від Японії та Канади коштом заморожених активів РФ, повідомили в Мінфіні України. Зазначається, що ці гроші залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

11:40 Вночі (з 19:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 447 засобів повітряного нападу:

- 2 ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

- 21 крилата ракета Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);

- 16 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);

- 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотників інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк ТОТ України, близько 250 із них – шахеди.

Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

- 14 крилатих ракет Х-101 (67%);

- 10 крилатих ракет "Калібр" (63%);

- 382 ворожих БпЛА різних типів (94%).

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1568 із 1735 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

11:10 Через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у Добротворі без води та тепла 6 тисяч місцевих жителів, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. По всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.

11:00 Вночі та вранці росіяни здійснили чергову, другу з початку року, масовану атаку на енергосистему України, повідомили в Укренерго. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях. Були атаковані електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії. Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені.

10:40 Росія відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над Запорізькою АЕС, що давало б право Сполученим Штатам розподіляти енергію між Україною та РФ, пише Reuters.

10:30 США та Україна обговорили можливе досягнення мирної угоди з Росією вже у березні 2026 року, пише Reuters: про таку амбітну мету розповіли одразу три джерела, знайомі з ситуацією, хоча строки, ймовірно, будуть зрушені через відсутність згоди щодо ключового питання – територій. Ще п'ять джерел кажуть, що згідно з обговорюваною схемою, угоду буде винесено на референдум, що відбудеться одночасно з національними виборами. Офіційні особи США та України обговорювали можливість проведення виборів і референдуму вже в травні, однак більшість вважають запропонований американцями графік нереалістичним.

Україна хоче припинення вогню протягом усієї виборчої кампанії, щоб захистити цілісність референдуму, і стверджує, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій, відповідно, позиція Києва полягає в тому, що ні про що не можна домовитися, поки не будуть надані гарантії безпеки для України з боку США та партнерів.

10:20 Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів використали росіяни для атаки по Україні минулої ночі, повідомив президент Володимир Зеленський. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях. У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині.

10:15 На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ять приватних будинків, в області запроваджено екстрені відключення електроенергії, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

10:10 В Яготині Київської області рятувальники ліквідовують пожежу на складі Roshen, у який вночі влучив ворожий безпілотник, повідомили в ДСНС.

10:05 Вночі та вранці Львівщина пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами, повідомив начальник ОВА Максим Козицький. Під час тривоги, яка тривала понад 6 годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. Частину безпілотників нашій протиповітряній обороні вдалося збити, збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

138,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1199,0% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

145,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Внаслідок нових атак росіян суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах України, повідомили в ДТЕК.

09:50 У Хмельницькій області російською ракетно-дроновою атакою пошкоджено житловий будинок, травмована людина, повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

09:45 Протягом минулої доби російських ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Одна людина загинула, 5 постраждали.

09:40 Російська Федерація в ніч на суботу вдарила по Бурштинській та Добротвірській ТЕС, Укренерго активувала запит на аварійну допомогу від Польщі, повідомив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України, а також об'єкти генерації: Бурштинська ТЕС та Добротвірська ТЕС. Персоналом були розвантажені блоки АЕС. По всій території України застосовано 4,5—5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень.

09:35 Міський голова Івано-Франківська попередив про можливі значні перебої з електроенергією в місті внаслідок атаки РФ по енергетиці.

09:30 Російські війська за добу завдали 570 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, 10 людей поранені внаслідок атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Через чергову російську атаку Укренерго зранку запровадило аварійні відключення в більшості регіонів Україні.

09:20 На Волині внаслідок атак ворожих безпілотників постраждав об'єкт критичної інфраструктури, повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Самійлівка, Воскресенка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Кам’янка, Залізне, Щербаки та Барвінівка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 91 обстріл, один з них — з реактивних систем залпового вогню. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 12 КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Приліпки, Кутьківки, Фиголівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення в районі Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки. На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка, Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік у Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового. На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів - у районах Гуляйполя, Прилук, Староукраїнки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Зеленого, Криничного. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Приморського. На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 730 осіб. Також ворог втратив два танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 1161 безпілотний літальний апарат, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує відхиляти будь-які значущі гарантії безпеки, які захистили б Україну від повної дипломатичної або військової капітуляції.

• За повідомленнями, російське військове командування планує задіяти свої, ймовірно, обмежені стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 року наступу на півдні та/або сході України. Однак російська армія, ймовірно, не має достатніх резервів, щоб як належним чином підготуватися до такого наступу, так і досягти його цілей.

• Російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій у напрямках Слов'янськ-Краматорськ та Оріхів-Запоріжжя, проте не можуть досягти значного прогресу в цьому районі.

• Російські війська, ймовірно, захопили Гуляйполе – місто з довоєнним населенням приблизно 13 тис. осіб – після трьох місяців боїв і навряд чи зможуть швидко просунутися далі Гуляйполя, не відволікаючи увагу від інших ділянок фронту.

• За повідомленнями, блокування SpaceX незареєстрованих терміналів Starlink в Україні перешкоджає наземним операціям і тактичним ударам російських військ.

• 6 лютого невідомі особи здійснили замах на першого заступника начальника ГРУ генштабу збройних сил Росії генерал-лейтенанта Алексєєва в Москві.