1444-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Росіяни завдали комбінованого ракетно-безпілотного удару по території Кропивницького, також зафіксовано спробу малою кількістю БпЛА завдати ударів по території західної України.



11:10 Через складні погодні умови (налипання мокрого снігу, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій і Хмельницькій областях, повідомили в Укренерго.

11:05 Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях, повідомили в Укренерго.

Через наслідки попередніх російських атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 2,2% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – підвищення температури в усіх регіонах України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби.

10:35 Вчора близько 17:09 від енергодиспетчера Львівської залізниці надійшла інформація, що в Підбірцях під Львовом виявлено уламок БпЛА без бойової частини. Травмованих немає, пожежі не виникало. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА було пошкоджено один провід високовольтної лінії сигналізації, централізації та блокування і скління вікон у будівлі підстанції ЕЧЕ-46 тягової станції "Підбірці" Львівської залізниці. Затримок у русі потягів не було, відключення електроенергії на колії та абонентів не було.

10:20 Імпорт електроенергії в Україну у січні 2026 року зріс на 40% порівняно з груднем 2025 року і становив 894,5 ГВт·год. Найбільша частка у структурі імпорту з Угорщини – 45% (402,0 ГВт·год), з Румунії – 21% (185,9 ГВт·год), Словаччини – 18% (159,8 ГВт·год), Польщі – 15% (135,2 ГВт·год) і Молдови – 1% (11,6 ГВт·год).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

138,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1198,3% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

145,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони, загинув чоловік, двоє людей поранені, пошкоджено та зруйновано житлові будинки й об’єкти інфраструктури, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

09:50 Унаслідок удару російського безпілотника по Вільнянську Запорізького району загинуло подружжя, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:45 Внаслідок російського обстрілу вчора ввечері житлової забудови Корабельного району Херсона з боку російських військ поранено жінку, повідомили в міській військовій адміністрації.

09:40 Усі споживачі Запоріжжя, які були знеструмлені вночі внаслідок російських обстрілів, наразі вже забезпечені електроенергією, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:35 Наступна зустріч делегацій в рамках мирних переговорів вірогідно відбудеться в США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

09:30 Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф назвав тристоронні мирні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) 4 та 5 лютого конструктивними та зосередженими "на тому, як створити умови для тривалого миру".

09:25 Голова української делегації на тристоронніх переговорах зі США та Росією, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив за підсумками перемовин про домовленості з обміну військовополоненими, обговорення методів впровадження перемир'я, моніторингу припинення військових дій та про поновлення переговорів у "найближчі тижні".

09:20 У російських військ виникли проблеми та фіксується спад активності на лінії фронту через блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink, повідомило джерело у Генеральному штабі Збройних Сил України.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зелена Долина, Левадне, Орли, Просяна Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Лісне, Любицьке, Долинка, Зелена Діброва Запорізької області; Веселе Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, наземну станцію управління БпЛА, вісім засобів ворожих РВіА, чотири райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 76 обстрілів, в тому числі чотири – з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Платонівки, Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки, у районі Злагоди та у бік Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів - у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у районі Приморського. На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 720 осіб. Також наші воїни знешкодили шість танків, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 826 безпілотних літальних апаратів, 162 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 5 лютого делегації США, України та Росії продовжили тристоронні переговори в Абу-Дабі.

• Кремль шукає нові аргументи, щоб переконати США та Європу не погоджуватися на гарантії безпеки для України.

• Лавров натякнув, що вимога Росії про «нейтралітет» України має на меті перетворити Україну на проросійську державу-сателіта.

• Кремль продовжує відхиляти частини початкового 28-пунктного мирного плану, запропонованого США, а також останнього 20-пунктного мирного плану США, України та Європи як недостатні для задоволення вимог Росії щодо прав меншин в Україні.

• Лавров намагався представити дотримання Росією короткострокового перемир'я в енергетичній війні як показник зацікавленості Росії в добросовісних переговорах, навіть незважаючи на те, що Кремль регулярно використовує такі перемир'я для накопичення зброї для подальших масштабних ударів.

• За повідомленнями, американські та російські чиновники в кулуарах мирних переговорів в Абу-Дабі обговорили двосторонні військові відносини, включаючи заходи щодо неформального продовження нового договору про скорочення стратегічних озброєнь (New START), який закінчився 5 лютого.

• Міністерство закордонних справ Росії (МЗС) та російські чиновники використовують погрози ескалації, щоб змусити США поновити New START на умовах, вигідних не тільки для Росії, але й для Китайської Народної Республіки.

• Українські сили нещодавно провели удари крилатими ракетами FP-5 Flamingo по пусковому майданчику Капустін Яр в Астраханській області.

• Зусилля України з реєстрації терміналів Starlink, ймовірно, вплинуть на зусилля Росії з повітряної блокади бойових дій.

• Росія і Україна 5 лютого після тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією в Абу-Дабі провели обмін цивільними полоненими та військовополоненими.

• Президент Росії Путін використовує 2026 рік – "рік єдності народів Росії" – для того, щоб представити Росію як багатоетнічну і багаторелігійну державу, об’єднану навколо триваючої війни.

• Міністр оборони України Михайло Федоров призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони України (МО) в наглядовій раді Агентства з оборонних закупівель України.