1440-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:30 Спеціальний представник президента США Стів Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі, повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела.

15:55 Низка держорганів зазнали кібератак, повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. Зазначається, що 26 січня Microsoft повідомила про небезпечну вразливість у програмах Office. Вже наступного дня хакери створили шкідливий документ на тему консультацій ЄС щодо України, у якому було використано цю вразливість, та розпочали масову атаку на українські органи влади.

15:20 Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав лідерів країн ЄС на неформальну зустріч 12 лютого, повідомили в пресслужбі Єврокомісії.

14:45 Зеленський запровадив санкції проти іноземців та росіян, причетних до функціонування танкерного флоту РФ, поширення проросійської пропаганди, а також кібератак проти України й держав-членів ЄС та НАТО, повідомляється на сайті президента.

14:10 Європа не відмовляється від прямих контактів з Росією через потребу відстоювати свої інтереси у переговорах, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно".

13:35 США готовий зустрітись з Іраном і обговорити угоду, пише Axios з посиланням на джерела. Як зазначає видання, адміністрація США через низку каналів передала Ірану повідомлення про готовність до переговорів для укладання угоди.

13:00 До Києва прибули глава ОБСЄ та міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс разом із генеральним секретарем Організації Ферідуном Сінірліоглу для обговорення безпекової та дипломатичної співпраці.

12:35 В Україні запроваджують "білий список" і обовʼязкову реєстрацію всіх терміналів Starlink, заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Згідно з рішенням уряду, незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені та зареєстровані термінали, решту відключать.

12:00 Трамп заявив, що здатен легко розвʼязати фінансові проблеми Організації Об’єднаних Націй, змусивши інші країни сплатити неоплачені внески.

"Якщо вони прийдуть до Трампа й скажуть йому, я б змусив усіх заплатити, так само, як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, це зателефонувати цим країнам...вони надішлють чеки протягом декількох хвилин".

11:25 Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи, зокрема основна частина розвідувальної та військової підтримки, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

10:50 Укренерго ввело екстрені відключення електроенергії в Києві та Київській області.

10:45 52% українців категорично відкидають пропозицію передати під контроль РФ весь Донбас в обмін на гарантії безпеки, тоді як легко погодяться з цією умовою 9%, а готові прийняти це як складний компроміс ще 31%, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного 23–29 січня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому зазначається, що порівняно із серединою січня суттєвих змін у настроях по цьому питанню не було.

10:25 У січні 2026 року росіяни окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року, підрахував OSINT-проєкт DeepState.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, Донецьк ТОТ України, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (92%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 699 із 873 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1191,4% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

145,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 За минулу добу внаслідок атак росіян по 35 населених пунктах Запорізької області постраждали 10 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Черкаська область у ніч на понеділок зазнала масованої атаки російських безпілотників у кількох локаціях, зокрема і в Черкасах травмовано чотирьох людей, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

09:25 На Дніпропетровщині в понеділок оголошено день жалоби за шахтарями, які загинули внаслідок нападу російських військ на автобус із працівниками підприємства вчора, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:20 У результаті обстрілу житлових кварталів Дніпровського району Херсона російськими військами близько опівночі постраждали двоє людей, повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Лугівське Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори та Кутьківка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Курилівки, Піщаного й Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямках Новосергіївки, Середнього, Дробишевого та Діброви. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Іванопілля, Яблунівка та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки. На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районах Вербового та Вишневого. На Гуляйпільському напрямку противник 32 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку, у бік Приморського. Минулої доби ворог наступальних дій на Придніпровському напрямку не здійснював. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 850 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1083 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 1 лютого російські безпілотники завдали удару по пологовому будинку та автобусу, який перевозив гірників, що спричинило значні жертви серед цивільного населення.

• Кремль продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною в Україні, щоб змусити адміністрацію Трампа поступитися вимогам Росії щодо України.

• Інсайдерські повідомлення продовжують свідчити про те, що Росія намагається представити себе зовнішній аудиторії як готового до переговорів партнера, щоб дипломатичними засобами отримати контроль над усією Донецькою областю.

• Генеральний директор SpaceX Ілон Маск обмежив роботу супутникових терміналів Starlink в Україні, щоб протидіяти використанню Starlink на дронах Росією.

• Росія розбудовує військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, ймовірно, в рамках більш широких зусиль з військової експансії, спрямованих на підготовку російських військ до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО.

• Білорусь, схоже, збільшує кількість і частоту вторгнень білоруських повітряних куль у повітряний простір Польщі та Литви.

• 1 лютого кілька невідомих дронів пролетіли над німецькою військовою інфраструктурою.