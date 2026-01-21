Ґренландія готується до евентуального вторгнення США.

Прем'єр острова дав розпорядження уряду створить робочу групу, «щоб допомогти людям підготуватися до будь-яких перебоїв у повсякденному житті».

Єнс-Фредерік Нільсен

Прем'єр-міністр Ґренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення арктичного острова та представники влади повинні почати готуватися до евентуального військового вторгнення, навіть якщо це залишається малоймовірним сценарієм. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

«Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна виключати», – заявив прем’єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен (Jens-Frederik Nielsen) на пресконференції у столиці Ґренландії Нууку у вівторок, 20 січня.

З огляду на погрози президента Сполучених Штатів Дональда Трампа анексувати острів, уряд Гренландії повинен створить робочу групу, до складу якої, за словами Нільсена, увійдуть представники всіх відповідних місцевих органів влади, «щоб допомогти людям підготуватися до будь-яких перебоїв у повсякденному житті».

«Уряд працює над поширенням нових рекомендацій серед населення, зокрема рекомендації мати вдома запас їжі на п'ять днів», – зазначив ґренландський прем’єр.

«Ґренландія перебуває під великим тиском, і нам потрібно бути готовими до всіх сценаріїв», – заявив на тій самій пресконференції міністр фінансів острова, колишній прем’єр Муте Еґеде (Múte Egede).

Напередодні Трамп заявив, що в питанні здобуття Ґренландії він «не готовий відступити від своїх вимог ні на міліметр». «Сполученим Штатам потрібна Ґренландія для цілей національної безпеки. Її стратегічне арктичне розташування робить її необхідною для запропонованої системи протиракетної оборони “Золотий купол” (Golden Dome). НАТО стане набагато грізнішим та ефективнішим, коли Ґренландія перебуватиме в руках Сполучених Штатів. Все, що менше, неприйнятно», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Він обґрунтував свої експансіоністські плани тим, що, мовляв, якщо США не заволодіють Ґренландією, то її незабаром захоплять росіяни або китайці.