1424-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Україна з початку січня 2026 року попри знижений в результаті обстрілів видобуток відбирає з газосховищ поки що порівняно невеликі обсяги газу, в середньому 40 млн куб. м/добу проти середнього відбору 58 млн куб. м/добу у відповідному місяці за останні три роки: причина не лише в імпорті газу, а і через зниження його споживання ТЕЦ через руйнування генеруючого обладнання, пояснила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

За даними "Оператора ГТС України", в останні дні чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням ре-експорту нерезидентами в режимі short-haul до 3 млн куб. м/добу) коливався у діапазоні 21-22 млн куб. м/добу. Імпорт здійснюється з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликими обсягами з боку Молдови/Румунії.

За даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory, станом на кінець тижня рівень запасів природного газу в ПСГ України становить 11,6 млрд куб. м (включно 4,7 млрд куб. м технологічного "буферного газу"), що вище минулого року на 30% або на 2,7 млрд куб. м.

Рівень ПСГ Європи знизився до 56,1 млрд куб. м з рівнем наповнення 52%, що нижче середнього за останні 5 років на 22%, та нижче рівня минулого року на 20%, або на 14 млрд куб. м.

10:10 Вночі (з 18:00) противник атакував 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Донецьк - ТОТ України, близько 75 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (84%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 799 із 989 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

338,5% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

137,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1173,9% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

143,9% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

91,2% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Двоє цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли, ще двоє зазнали поранень, повідомив начальник обласної віськової адміністрації Вадим Філашкін.

09:40 Російські війська атакували Херсонську область, постраждала одна людина, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Вночі росіяни завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини, зафіксовано пошкодження, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:30 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 29 населеним пунктам Запорізької області, троє людей постраждали, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 У Харкові в результаті вибуху невідомого походження у багатоповерхівці в Салтівському районі загинуло щонайменше дві людини, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Розпочалася 1 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 189 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3644 обстріли, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7621 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених Залізничне, Тернувате, Різдвянка, Любицьке, Верхня Терса, Запорізької області. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі Дронівки. На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки. На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 721 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські військові блогери продовжують голосно відкидати альтернативну реальність на полі бою, яку намагаються створити президент Росії Путін і вищі російські військові командири.

• Російське військове командування демонструє чітку тенденцію до публічного поширення неправдивої інформації про поле бою в рамках більш широкої когнітивної війни, спрямованої на вплив на рішення США щодо поточних мирних переговорів.

• Зниження доходів Росії від нафти і газу та подальше вичерпання її ліквідних резервів, ймовірно, ускладнять зусилля Кремля з фінансування тривалої війни в Україні.

• Недостатні інвестиції в інфраструктуру на Далекому Сході Росії, ймовірно, шкодять російським економічним угодам з Китайською Народною Республікою.

• Українські сили протидіють нещодавнім модифікаціям російських ударних дронів Shahed, які дозволили російським силам атакувати українські літаки, підкреслюючи короткий технологічний цикл нападу-оборони у війні.

• ЗМІ повідомляють, що в результаті автомобільної аварії серйозно постраждав Адам Кадиров, син глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і можливий його наступник, але ISW не може незалежно підтвердити ці повідомлення.

• Європейські партнери України оголосили про нову допомогу для підтримки українських збройних сил та енергетичної мережі.