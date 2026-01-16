1423-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Президент США Дональд Трамп відреагував на передачу лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо своєї Нобелівської премії миру:

"Для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Це чудова жінка, яка так багато пережила. Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану мною роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!"

09:30 Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і 10 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждала 63-річна жінка, повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:25 Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілів Запорізького району, під час яких окупанти завдали 795 ударів по 29 населених пунктах області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Російські війська протягом останньої доби завдали кілька ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури, постраждали двоє осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував 3 ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Манухівка, Білопілля Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА і ще один важливий об’єкт російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного. На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Вільного, Родинського, Нового Шахового, Сухецького. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив десять атак, поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя, Січневе. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки. На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 527 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 180 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує демонструвати, що він не буде задоволений мирним врегулюванням, яке стосується лише України і не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

• Кремль продовжує поширювати неправдиву інформацію про те, що оборона України знаходиться на межі краху, але дані про досягнення Росії з початку повномасштабного вторгнення свідчать про протилежне.

• Генерал армії Генерального штабу Росії Герасимов продовжує поширювати очевидну брехню та перебільшення про російські успіхи на полі бою, щоб просувати неправдиву інформацію Кремля про те, що військова перемога Росії є неминучою.

• Російське військове командування продовжує стверджувати, що російські війська захопили Куп'янськ, незважаючи на численні візуальні докази та повідомлення України та Росії про протилежне.

• Заяви Герасимова від 15 січня є частиною продемонстрованої Кремлем практики публічного поширення неправдивої інформації про хід бойових дій. Ці зусилля Кремля мають на меті поширити неправдиву наративну про те, що перемога Росії в Україні є неминучою, та переконати Україну і Захід, що Україна повинна прийняти вимоги Росії зараз, побоюючись майбутніх російських наступальних операцій.