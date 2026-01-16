Військовики з європейських країн прибувають до Гренландії для участі в навчаннях.

Навчання почалися після невдачі перемовин Копенгаґена і Вашінґтона щодо володіння арктичним островом.

 

 

У четвер, 16 січня, військовики з європейських країн почали прибувати до Ґренландії для участі в розвідувальних навчаннях під назвою «Арктична стійкість» (Arctic Endurance). Про це повідомив телеканал Euronews.

 

Зокрема, до столиці Ґренландії Нуука прибув французький військовий контингент чисельністю 15 осіб. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що початковий контингент незабаром буде посилений «наземними, повітряними та морськими засобами». Про свою участь у розвідувальних маневрах, які очолює Данія, також оголосили Швеція, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Норвегія і Нідерланди.

 

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Troels Lund Poulsen) заявив, що планується забезпечити більш постійну військову присутність союзників у Ґренландії на ротаційній основі. Європейські військовики братимуть участь у навчаннях та тренувальних заняттях.

 

Масштаб запланованого європейського військового нарощування сил не оприлюднено. Наразі йдеться лише про кілька десятків військовослужбовців, і неясно, як довго вони пробудуть на місці. Німеччина, яка відправила до Нуука транспортний літак A400M з контингентом з 13-ти солдатів, заявила, що вони пробудуть у Ґренландії лише до суботи, 17 січня.

 

Військові навчання європейських союзників з НАТО розпочалися після невдачі перемовин у Вашінґтоні, де міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) та ґренландська міністерка закордонних справ Вівіан Моцфельдт (Vivian Motzfeldt)  у середу, 14 січня, зустрілися з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом та держсекретарем США Марко Рубіо для обговорення питання Ґренландії.

 

Напередодні зустрічі президент США Дональд Трамп заявив про намір заволодіти Ґренландією. «Сполученим Штатам потрібна Ґренландія для цілей національної безпеки. Її стратегічне арктичне розташування робить її необхідною для запропонованої системи протиракетної оборони “Золотий купол” (Golden Dome). НАТО стане набагато грізнішим та ефективнішим, коли Ґренландія перебуватиме в руках Сполучених Штатів. Все, що менше, неприйнятно», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи конфлікт навколо Ґренландії, попередив, що будь-яке військове втручання США у справи острова стане політичною катастрофою. «Конфлікт або спроба анексії території члена НАТО іншим членом НАТО буде кінцем світу, яким ми його знаємо – світу, який довгі роки залагоджував нашу безпеку», – сказав він на прес-конференції у Варшаві.

16.01.2026

