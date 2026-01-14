1421-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 12 населених пунктів – на Київщині та Чернігівщині, повідомили в Укренерго.

11:05 Вночі росіяни атакували енергооб’єкти у кількох областях, повідомили в Укренерго. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині та Донеччині.

Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості).

Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 5,4% вищим, ніж в цей час вчора. Причина змін – менша, ніж попередньої доби, кількість знеструмлених внаслідок обстрілів споживачів.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження споживання у більшості регіонів.

10:10 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 3 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької обл. РФ та 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету (33%) та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (79%) на сході та півночі країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 979 із 1176 запущених по Україні БпЛА (разом –83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

338,0% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1168,6% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

142,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

91,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Ввечері та вночі росіяни знову масовано атакували об'єкти цивільної інфраструктури Кривого Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Були аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання і понад 700 будинків від теплопостачання. На ранок ситуацію з електропостачання аварійно відключених абонентів, а також водогону, котельних і транспорту стабілізовано.

09:35 Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на спробі підкупу заради певних результатів голосування. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться саме про Юлію Тимошенко:

"Таки Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції "Батьківщини" за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ".

09:30 Радник президента Румунії зі зв'язків з румунами в діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий обговорити з Молдовою об'єднання.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 7967 дронів-камікадзе та здійснено 3768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 74 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Волоська Бакалія Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Різдв’янка, Долинка, Комишуваха Запорізької області. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 129 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка. На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Рибне, Єгорівка та Солодке. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 26 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки. На Оріхівському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 990 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, вісім ракет, 1074 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 232 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У 2025 році російські удари спричинили значно більше жертв серед цивільного населення України порівняно з попередніми роками.

• Протягом 2025 року Росія різко збільшила розмір, масштаб і руйнівну силу своїх ударних комплексів, що, ймовірно, сприяло збільшенню кількості жертв серед цивільного населення.

• В ніч з 12 на 13 січня російські війська здійснили серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, які завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі по всій Україні та вразили поштовий термінал у Харківській області.

• Росія продовжує нарощувати виробництво та інновації недорогих ударних безпілотників, які успішно створюють сприятливі ефекти на полі бою для російських військ.

• Однак російські війська стикаються з іншими технологічними проблемами на полі бою, зокрема з ефективністю деяких керованих артилерійських боєприпасів.

• Західні санкції щодо авіаційних компонентів, ймовірно, продовжуватимуть обмежувати здатність Росії виробляти військові літаки.

• Українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані по російських оборонних промислових і енергетичних об'єктах.

• Невідомі безпілотники завдали удару по декількох нафтових танкерах біля російського узбережжя в Чорному морі.

• За повідомленнями, міністерство оборони Росії звільнило заступника командувача ВМФ Росії з прибережних і сухопутних сил генерал-лейтенанта Ахмедова.