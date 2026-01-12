1420-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 17 населених пунктів: 10 – у Закарпатській області і 7 – на Чернігівщині, повідомили в Укренерго.

11:05 Вночі та вранці росіяни здійснили ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок цього знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та на Київщині, а також у Чернігівській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, повідомили в Укренерго. Також є знеструмлення на Житомирщині, Харківщині та Донеччині.

Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Через зумовлену обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – оператори систем розподілу у Києві та на Київщині, в Одеській області та у м. Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 3,7% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина змін – значне зростання кількості знеструмлених споживачів внаслідок нічної ракетно-дронової атаки та посилення заходів обмеження в окремих регіонах через складні погодні умови.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – менша кількість знеструмлених внаслідок обстрілів споживачів.

10:35 Іран поставив Росії балістичних і зенітних ракет на суму близько 2,7 мільярда доларів для ведення війни проти України, загальний обсяг іранської військової допомоги Москві з кінця 2021 року оцінюють у понад 4 мільярди доларів, повідомив Bloomberg. До пакета на 2,7 мільярда доларів увійшли сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет ближнього радіусу дії та близько 200 ракет "земля-повітря" для систем ППО; крім того, Тегеран відвантажив мільйони патронів та артилерійських снарядів.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької обл. РФ, ТОТ Криму, 7-ма ракетами Іскандер-К із Курської та Бєлгородської обл. РФ, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Кача – ТОТ АР Криму, близько 200 із них – "шахеди".

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М (11%),

5 крилатих ракет Іскандер-К (71%),

240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (82%)

на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 971 із 1158 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

337,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1166,2% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

142,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Низка приміських поїздів в Україні затримуються через безпекову ситуацію та коливання напруги, повідомляє "Укрзалізниця".

09:50 Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині.

09:45 Російська армія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів, повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

09:40 Вночі була повністю знеструмлена Ірпінська громада, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

09:35 Росія завдала інтенсивного удару безпілотниками в ніч на вівторок по Одесі, внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок чергового масованого удару пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.

09:30 Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

09:25 Російські війська за добу здійснили більше 900 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:20 Внаслідок російського удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова загинуло 4 людей, 6 людей отримали поранення, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом від початку цієї доби відбулося 146 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 74 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5092 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 84 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське. Одне боєзіткнення на даний час триває. На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки та Курилівки, одне боєзіткнення триває. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмових дій у районі населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Ще одне боєзіткнення в даний час триває. На Слов’янському напрямку ворог шість разів атакував у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки. Три боєзіткнення тривають. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Степанівка, Софіївка. На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 100 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 45 безпілотних літальних апаратів, 12 одиниць автомобільної техніки, десять одиниць спеціальної техніки, чотири квадроцикли, також уразили один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника. На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває. На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В двох локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка. На Оріхівському напрямку на даний час триває атака ворога в районі Приморського. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росіяни все більше відчувають наслідки того, що Кремль продовжує надавати пріоритет російській оборонній промисловій базі.

• Міністерство оборони Росії заявило, що російська балістична ракета середньої дальності «Орешник», запущена в ніч з 8 на 9 січня, вразила українське оборонне промислове підприємство в місті Львові, що відповідає наявним візуальним доказам.

• За повідомленнями, десятки танкерів «тіньового флоту» біля узбережжя Венесуели протягом останніх місяців перейшли на використання російських прапорів.

• Західні партнери України продовжують надавати Україні зброю та військове обладнання.