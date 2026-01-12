1419-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:25 Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав рішення щодо відставки голови СБУ Василя Малюка, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. "За" проголосували лише сім членів комітету, шестеро виступили проти, а двоє утрималися.

15:50 Критична інфраструктура в Україні працює безперебійно, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, енергетики проводять відновлювальні роботи в постраждалих від обстрілів регіонах. Найскладніша ситуація в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області.

15:15 "У Зеленського лише один козир – Дональд Трамп", заявив американський президент.

"Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають".

14:40 Норвегія виділяє новий пакет допомоги Україні на загальну суму 400 мільйонів доларів, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

14:05 Наслідний принц Ірану Реза Пахлаві закликав протестувальників до захоплення державних установ. Він оголосив про початок "нової фази національного повстання" для повалення режиму Алі Хаменеї.

"Окрім захоплення та утримання центральних вулиць наших міст, усі установи та структури, відповідальні за пропаганду режиму та відключення зв'язку, слід вважати законними цілями. Працівники державних установ, а також члени збройних і безпекових сил мають вибір: стати на бік народу і стати союзниками нації – або обрати співучасть із вбивцями народу і нести вічний сором та осуд нації".

13:30 Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав створити постійну європейську армію зі 100 тисяч військових та Раду європейської безпеки. За його словами, нещодавні опитування в Іспанії, Бельгії, Німеччині та інших країнах ЄС показали, що близько 70% громадян хочуть, щоб їхню країну захищала європейська армія, а не національна або НАТО.

12:55 Україна планує графік зустрічей та подальших перемовин зі США щодо мирного плану, повідомив Зеленський.

12:20 Німеччина пропонує створити спільну військову місію НАТО для захисту Гренландії, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Як зазначає видання, зразком для нової місії може стати чинна Baltic Sentry, яку заснували рік тому для захисту безпеки НАТО в Балтійському морі.

11:45 До Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

11:10 Через складні погодні умови (ожеледь, сильні снігопади) на ранок повністю або частково були знеструмлені 260 населених пунктів у Київській, Закарпатській, Чернігівській і Дніпропетровській областях, повідомили в Укренерго.

11:05 Росіяни завдали дронових ударів по енергетичній інфраструктурі кількох регіонів, внаслідок цього та через бойові дії у прифронтових регіонах на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях, повідомили в Укренерго.

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – на ранок у кількох регіонах застосовані аварійні відключення.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 156 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ АР Крим, близько 110 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (87%) на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 784 із 926 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

337,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1164,5% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

142,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, повідомили в "Чернігівобленерго".

09:40 На Дніпропетровщині в Покровській громаді через удар дрона постраждала людина, пошкоджено будинок, загалом у регіоні зафіксовано артилерійські обстріли й інші руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

09:35 Внаслідок влучань безпілотних літальних апаратів в Солом’янському районі Києва виникли дві пожежі, повідомив міський голова Віталій Кличко.

09:30 Минулої доби під ударами російських військ перебували населені пункти Херсонської області, одна людина загинула, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:25 Внаслідок російських атак на Запорізький район протягом минулої доби загинула людина, четверо поранено, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Велика Британія має намір передати Україні передові озброєння у вигляді потужних далекобійних балістичних ракет Nightfall, здатних уражати російські цілі на відстані 500 км, пише Daily Mail. Ракети Nightfall оснащуються бойовими частинами масою близько 200 кг, можуть запускатися серіями та мають дальність, яка дозволяє досягати, зокрема, Москви. Міністерство оборони Великої Британії наразі шукає британські компанії для розробки, створення та постачання перших трьох тестових ракет у рамках контракту вартістю £9 млн.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Тернова, Лиман, Колодязне. На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників у районах Платонівки та Закітного. На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 44 ворожі спроби просунутися вперед в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук й Варварівки. На Оріхівському напрямку ворог намагався провести вісім наступальних дій в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 353 безпілотні літальні апарати, 98 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російські війська використовують новий варіант безпілотника дальнього радіуса дії «Герань» – «Герань-5», який створено на основі іранського безпілотника-перехоплювача.

• Вночі з 10 на 11 січня українські війська продовжили кампанію ударів великої дальності по російській нафтовій інфраструктурі.