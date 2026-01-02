1409-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (74%) на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 940 із 1100 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
336,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),
137,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),
1156,3% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),
141,6% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),
90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),
34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:55 Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через ворожі обстріли у Донецькій області, є численні руйнування житла, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
09:40 Вчора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку на Чернігівщині безпілотниками, був удар "геранями" по Семенівській міській лікарні, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
09:35 Від російських атак на Дніпропетровську область за минулу добу постраждали дві людини, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
09:25 Внаслідок російських атак на Запорізький та Пологівський райони дві людини отримали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров
09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнав населені пункти Лісне Харківської області; Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки, Варварівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.
За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження та два пункти управління ворога.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав авіаційного удару, скинувши при цьому одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.
На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 14 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.
На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Втрати російських загарбників за минулу добу склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 590 безпілотних літальних апаратів, крилату ракету та 169 одиниць автомобільної техніки окупантів.
02.01.2026