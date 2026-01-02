1409-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (74%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 940 із 1100 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

336,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

137,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1156,3% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),

141,6% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через ворожі обстріли у Донецькій області, є численні руйнування житла, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

09:40 Вчора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку на Чернігівщині безпілотниками, був удар "геранями" по Семенівській міській лікарні, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

09:35 Від російських атак на Дніпропетровську область за минулу добу постраждали дві людини, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

09:25 Внаслідок російських атак на Запорізький та Пологівський райони дві людини отримали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

