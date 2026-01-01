1408-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Вночі росіяни здійснили масовану дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах України, повідомили в Укренерго. Внаслідок цього на ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях. Також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 16,4% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина таких змін – зумовлене наслідками російських обстрілів знеструмлення значної кількості споживачів у Волинській і Одеській областях, а також вимушене посилення заходів обмеження, порівняно з попередньою добою.

Вчора добовий максимум споживання зафіксовано вдень. Він був на 1,8% вищим, ніж максимум попередньої доби.

10:50 Впродовж ночі росіяни масовано атакували Волинь, на об’єктах критичної інфраструктури виникли пожежі, повідомили в ДСНС. Попередньо, без жертв і постраждалих.

10:45 За 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці, підсумував Генштаб ЗСУ:

Особовий склад – 418 170 убитими та пораненими

Танки – 1816

ББМ – 3806

Артсистеми – 14 146

РСЗВ – 331

Засоби ППО – 234

Літаки – 65

Гелікоптери – 17

БПЛА оперативного рівня – 77 322

Крилаті ракети – 1133

Підводні човни – 1

Автотехніка – 39 743

Спецтехніка – 363

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 205 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк ТОТ, близько 130 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 927 із 1083 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:15 Лише 4 дні 2025 року росіяни не обстрілювали Україну шахедами та ракетами, інформує UA War Infographics.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

336,2% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1154,9% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

141,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,3% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

09:40 Протягом минулої доби на Сумщині внаслідок атаки БпЛА травмована одна людина у Боромлянській громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

09:30 За минулу добу ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області, внаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади постраждало дві людини, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:25 Внаслідок російських атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах за добу поранені дев’ятеро людей, загалом російські війська завдали 612 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Впродовж минулої доби Херсонська область зазнала інтенсивних російських дронових атак, авіаційних ударів та артилерійських обстрілів, унаслідок яких одна людина загинула, ще четверо поранені, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3587 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6406 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Верхня Терса, Любицьке, Оріхів Запорізької області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Михайлівка Херсонської області; Затока Одеської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 84 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог провів 11 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили спробу окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки. На Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, Привілля. На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я. На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 769 безпілотних літальних апаратів та 171 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У 2025 році російські війська збільшили середню швидкість просування завдяки новій оперативній моделі, підкріпленій технологічними адаптаціями та зміною тактики нападу.

• У 2025 році російське військове командування в основному зосередилося на захопленні решти Донецької області та створенні буферної зони на півночі Сумської та Харківської областей, але не змогло досягти цих цілей.

• Орієнтація української оборони та укріплених районів допомогла перешкодити просуванню російських військ в окремих районах у 2025 році.

• Українські війська, схоже, проводять власну кампанію повітряної ізоляції поля бою, яка, ймовірно, буде паралельною до російської.

• У 2025 році російські війська запустили проти України понад 54 000 безпілотників дальньої дії та понад 1900 ракет.

• Кремль наводить нібито докази на підтвердження своєї заяви про те, що в ніч з 28 на 29 грудня українські безпілотники завдали удару по резиденції російського президента Путіна в Новгородській області, але ці нібито докази залишаються непереконливими.

• Путін у своєму щорічному новорічному зверненні офіційно оголосив 2026-й роком єдності народів Росії.