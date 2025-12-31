1407-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (80%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях. За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 857 із 1009 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

336,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

137,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1153,8% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

141,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська двічі за минулу добу завдали ударів по Чорноморському порту, внаслідок чого сталося загоряння резервуару з олією, повідомила Адміністрація морських портів України.

09:45 Двоє цивільних постраждали від нічної атаки ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

09:40 ЗС РФ протягом минулої доби вдарили по 4 населених пунктах Харківської області, одна людина загинула, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:30 Двоє мирних жителів Білої Церкви постраждали внаслідок нічного нальоту російських ударних дронів, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

09:25 Під час нічної масованої атаки російських БпЛА на Одесу зросла постраждало шість людей, повідомив начальник МВА Сергій Лисак станом на 07:40 середи. У частині міста наразі відсутнє електропостачання.

09:20 П'ятеро мирних жителів Херсонської області поранені через російські атаки, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 ударів дронами-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БпЛА. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав три авіаційні удари, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 68 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки. На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля, Олександрограду й Данилівки. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 24 спроби ворога просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, як і раніше, не надає жодних доказів на підтвердження своїх тверджень про те, що в ніч з 28 на 29 грудня українські дрони атакували резиденцію президента Росії Путіна, і навіть відкинув ідею про необхідність надання таких доказів.

• Представники Кремля використовують нібито українську атаку на Новгородську область, щоб виправдати наполегливість Росії в тому, що Україна і Захід повинні капітулювати перед початковими вимогами Росії від 2021 і 2022 років.

• Російські війська продовжують збільшувати дальність своїх дронів, щоб завдавати удари глибше в Україну, що підкреслює нагальну потребу України в традиційних системах протиповітряної оборони.

• Кремль продовжує зусилля з примусової мобілізації активних резервістів, які, ймовірно, будуть в кінцевому підсумку відправлені на бойові дії в Україні, оскільки Росія продовжує зазнавати непропорційно високих втрат порівняно з територіальними здобутками.

• 29 грудня президент Росії Путін офіційно підписав указ про призов 2026 року, який переведе призовний цикл Росії з дворазового весняно-осіннього призову на єдиний цілорічний призовний цикл.