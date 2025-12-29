1406-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл., а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 40 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 816 із 998 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

335,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1152,7% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

141,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Протягом минулої доби внаслідок обстрілів у Харківській області постраждали троє цивільних осіб, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:35 Минулої доби російські війська атакували Херсонську область, дві людини загинули, ще дві поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:30 У Одесі продовжують застосування аварійних відключень електроенергії через навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Через відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні простоює електротранспорт.

09:25 Російські війська вдарили безпілотниками по двох районах Дніпропетровської області, є постраждала, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

09:20 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 25 населених пунктах Запорізької області, одна людина загинула, п'ятеро поранені, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення: