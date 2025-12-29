1406-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл., а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 40 із них – шахеди.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.
За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 816 із 998 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:
335,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),
137,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),
1152,7% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),
141,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),
34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Протягом минулої доби внаслідок обстрілів у Харківській області постраждали троє цивільних осіб, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
09:35 Минулої доби російські війська атакували Херсонську область, дві людини загинули, ще дві поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
09:30 У Одесі продовжують застосування аварійних відключень електроенергії через навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Через відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні простоює електротранспорт.
09:25 Російські війська вдарили безпілотниками по двох районах Дніпропетровської області, є постраждала, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.
09:20 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 25 населених пунктах Запорізької області, одна людина загинула, п'ятеро поранені, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
29.12.2025
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.
Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали райони населених пунктів Бездрик Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Слов’янськ, Миколаївка Донецької області; Барвінівка, Нове Поле, Святопетрівка, Залізничне, Оріхів Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, також ворог здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя.
На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника у районі Дронівки.
На Краматорському напрямку наступальних дій загарбницьких військ не відмічено.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії.
На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих атак в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я.
На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися поблизу Степового та Щербаків.
На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагались йти вперед, отримали відсіч.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.
Втрати російських загарбників за минулу добу становили 1220 осіб.
Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 400 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.