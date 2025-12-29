1405-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів у війні РФ проти України ще далеко.

"Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росія зможе нас розділити і диктувати умови миру. Успіхом є заява про участь США в гарантіях безпеки. Але до завершення переговорів ще далеко".

14:45 Медіарадниця Залужного Оксана Тороп заперечила чутки про плани Залужного йти з посади.

14:10 У разі повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи без відключень світла, заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов. Зазначається, що за три місяці осені росіяни пошкодили 8000 МВт генерації.

13:35 Нову телефонну розмову між Трампом та Путіним планують провести найближчим часом, повідомив речник Кремля Дмітрій Пєсков. Він зазначив, що про дзвінок між Путіним і Зеленським наразі не йдеться.

13:00 Бої за Родинське тривають, війська РФ не контролюють місто повністю, повідомляє пресслужба оперативного командування "Схід".

12:25 Зеленський заявив, що без отримання Україною дієвих гарантій безпеки російсько-українська війна не завершиться і завершення воєнного стану неможливе. За словами президента, гарантіями безпеки є "моніторинг з боку партнерів і їх присутність".

"Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реальна ця війна не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилась, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії".

11:50 Зеленський просив Трампа розглянути можливість надання Україні гарантій безпеки на 30–50 років. Зазначається, що проєкт угоди про припинення російсько-української війни наразі передбачає гарантії безпеки Україні з боку США на 15 років з можливістю пролонгації цього терміну.

"Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від Сполучених Штатів Америки. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я підняв це питання з президентом, я сказав йому, що у нас війна іде, і вона майже 15 років, тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. Я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років, і це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати".

11:15 Триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти у Києві та області, станом на ранок досі знеструмленими залишаються близько 9 тисяч абонентів на Київщині, повідомили в Укренерго. Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії.

11:10 Через несприятливі погодні умови (сильний вітер, налипання мокрого снігу) на ранок повністю або частково знеструмлені 215 населених пунктів, повідомили в Укренерго.

11:05 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 3% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина таких змін – вища, порівняно з кінцем минулого тижня, температура повітря у більшості регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина – відчутне похолодання порівняно з минулим тижнем.

11:00 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 25 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллєрово РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк ТОТ, близько 15 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (84%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1351 із 1573 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:20 Протягом минулої доби внаслідок обстрілів у Харківській області постраждали троє цивільних осіб, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

10:15 Станом на 06:00 у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області сталося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень у 109 населених пунктах, повідомили в Тернопільській ОВА.

10:10 Впродовж минулої доби російські війська завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

10:05 В Донецькій області за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинула одна цивільна особа та ще п’ятеро зазнали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

335,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1152,1% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

141,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про плани на початку січня зібрати в Парижі країни "Коаліції охочих".

09:50 Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, головнокомандувач Збройних Сил України у 2021–2024 роках Валерій Залужний на початку січня готується залишити дипломатичну посаду у Лондоні, повідомили Radio NV джерела у політичних та дипломатичних колах.

09:45 Після вчорашніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в Палм-Біч може відбутися перша за більш ніж п’ять років телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Путіним, повідомляє Fox News.

09:40 Російська сторона не давала згоди на зупинення вогню для організації та проведення в Україні плебісциту щодо угоди про припинення російсько-української війни, повідомив президент США Дональд Трамп.

09:35 Питання контролю над територіями на Донбасі в рамках роботи над проєктом завершення російсько-української війни, зокрема можливості створення там вільної економічної зони, досі не вирішене, але сторони наблизилися до його вирішення, повідомив президент США Дональд Трамп після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським в неділю у Флориді.

09:30 Президент США Дональд Трамп заявив про готовність приїхати в Україну і звернутися до парламенту, якщо це допоможе укласти угоду:

"Я не впевнений, що це справді буде необхідно, але якщо це допоможе врятувати 25 000 життів на місяць чи скільки завгодно, я точно буду готовий це зробити".

09:25 Фіналізація обговорених з президентом США Дональдом Трампом питань має пройти наступного тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський. Узгоджено, що Трамп прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні.

09:20 Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США завершили узгодження низки документів у рамках мирного пакета.

"20-пунктовий план погоджений на 90%, безпекові гарантії США – на 100%, спільні безпекові гарантії США і ЄС для України майже погоджені, при цьому військовий вимір погоджений на 100%. План процвітання України зараз фіналізується, і також зараз ми обговорюємо послідовність дій".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області; Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області. За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського. На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 6 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 305 безпілотних літальних апаратів, 113 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 28 грудня делегації США та України зустрілися у Флориді, щоб обговорити останній 20-пунктний мирний план США, України та Європи, а також інші документи, пов'язані з потенційним мирним врегулюванням.

• Останні заяви Кремля суперечать кільком позиціям, які Трамп представив як основу для закінчення війни.

• Президент Росії Путін і високопоставлені російські військові командири продовжують перебільшувати тактичні деталі, щоб створити помилкове враження, що українська оборона на всій лінії фронту знаходиться на межі краху.

• Путін і командири продовжують помилково зображати майбутні зусилля Росії щодо захоплення фортечного поясу в Донецькій області як швидке і легке завдання.

• ISW проаналізувало нещодавні відкриті джерела інформації і дійшло висновку, що українські сили зберігають присутність у Родинському, а російські сили діють на території, що становить менше половини Мирнограда.

• ISW проаналізувало лише відкриті джерела інформації і дійшло висновку, що російські сили діють приблизно на 55% території Гуляйполя.

• Росія, здається, посилює свої зусилля у сфері когнітивної війни, використовуючи підняття прапорів для досягнення інформаційного ефекту.

• Зустріч Путіна з військовими командирами стала платформою для тактичних командирів на місцях, щоб надати ваги перебільшеним заявам російського військового командування.

• Путін і російські військові командири продовжують обговорювати необхідність створення «буферних зон» на територіях України за межами території чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала в 2022 році.