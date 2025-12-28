1404-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1244 російських атак (позаминулого тижня – 1314), при цьому знищено 7770 російських військових (позаминулого – 8250): у середньому 6,2 за атаку (позаминулого – 6,3).

12:00 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 891 кореговану авіаційну бомбу, що дещо менше, ніж попереднього тижня (було 1171), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:30 Нині росіяни вже двічі атакували Полтавщину – ціллю були об'єкти, повідомили в ОВА. Спочатку у Миргородському районі ракета впала на відкритій території, згодом росіяни вдарили по енергетичному об'єкту; пошкоджено технологічне обладнання.

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 48-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 30 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (63%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1388 із 1634 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

335,6% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

137,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

1151,7% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

141,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська вдарили по житлових кварталах та критичній інфраструктурі Херсона, частина міста без світла, повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

09:40 Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться о 20:00 за київським часом, тобто на декілька годин раніше, ніж планувалось.

09:35 Президент Володимир Зеленський у розмові з представниками ЄС, Канади і НАТО, прем'єром Канади Марком Карні, президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном, головою Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте і радником британського премʼєра Джонатаном Павеллом обговорив дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання й найважливіші пріоритети.

09:30 Генеральний штаб ЗСУ заявив, що повідомлення РФ про захоплення Гуляйполя Запорізької області та Мирнограда на Донеччині не відповідають дійсності. Ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників в місті. Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Старокасянівське Дніпропетровської області; Залізничне Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 135 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог провів 16 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки, Озерне й Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Щербаків та Степового. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 29 ракет, 688 безпілотних літальних апаратів та 166 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська наразі не в змозі створити стратегічний резерв, тому, ймовірно, у наступному році вони будуть змушені продовжувати повільне просування з нинішньою швидкістю та масштабами.

• Вночі з 26 на 27 грудня російські війська провели черговий масштабний комбінований удар ракетами та дронами по критичній інфраструктурі України, націлений переважно на місто Київ та Київську область.

• Високопоставлений чиновник Кремля чітко заявив, що Росія «ні на йоту» не відступить від своїх воєнних вимог.

• Міністерство оборони Росії активізує свої зусилля, щоб приховати нещодавні невдачі в Куп'янську на тлі тривалої широкої критики з боку російських військових блогерів. Однак є достатньо доказів, що українські війська звільнили більшу частину Куп'янська.

• Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із західними партнерами напередодні своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня.