1402-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 60 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (74%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 990 із 1215 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

335,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1150,1% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

140,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Росіяни продовжують свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку, портова інфраструктура в Одеській області вчергове була атакована, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень. Частково є перебої із електропостачанням.

Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо.

09:35 У Миколаївському районі було частково порушено електропостачання абонентів внаслідок ударів ворожих безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:30 Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом:

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення: