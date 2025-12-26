1402-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 60 із них – "шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (74%) на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.
За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 990 із 1215 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
335,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),
137,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),
1150,1% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),
140,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
90,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),
34,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Росіяни продовжують свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку, портова інфраструктура в Одеській області вчергове була атакована, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень. Частково є перебої із електропостачанням.
Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Обійшлося без постраждалих.
Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо.
09:35 У Миколаївському районі було частково порушено електропостачання абонентів внаслідок ударів ворожих безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
09:30 Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом:
"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року"
09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
26.12.2025
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олександрівка Дніпропетровської області; Новотягинка Херсонської області; Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я, Верхня Терса, Староукраїнка, Любицьке, Зелене, Бойкове Запорізької області; Затока Одеської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських загарбників.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому одну керовану авіабомбу, здійснив 107 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.
На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед у районах Сіверська і Серебрянки.
На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного.
На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.
На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів - у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Павлівка.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 537 безпілотних літальних апаратів та 180 одиниць автомобільної техніки окупантів.