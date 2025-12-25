1401-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 131 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (81%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1025 із 1276 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

335,3% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

137,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1147,7% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

140,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни завдали удару по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє поранені, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:40 Внаслідок російських атак на Харківщині протягом минулої доби загинула людина, ще 14 поранені, повідомляє ДСНС.

09:30 Впродовж минулої доби ворог завдав ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого пʼятеро людей поранені, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Уланове, Нововасилівка Сумської області; Тихе Дніпропетровської області; Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське, Варварівка, Цвіткове, Прилуки, Гуляйполе, Запоріжжя, Новоданилівка, Новояковлівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув шість авіабомб, здійснив 140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лиману. На Слов’янському напрямку, в районах Сіверська, Дронівки та в напрямку Різниківки, противник шість разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямках Гришиного й Нового Шахового. На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне. На Гуляйпільському напрямку ворог 21 раз атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку противник один раз намагався прорвати нашу оборону в напрямку Павлівки, отримав відсіч. На Придніпровському напрямку три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 860 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 600 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 23 грудня президент України Володимир Зеленський оприлюднив найсвіжіший 20-пунктний мирний план США, України та Європи, який, за повідомленнями, США представлять Росії.

• Кремль повинен буде піти на компроміс щодо вимог, на яких він давно наполягає, включаючи багато з тих, що несумісні не тільки з останнім 20-пунктним мирним планом, але й з початковим 28-пунктним планом.

• Заяви депутатів Державної думи Росії та інсайдерських джерел про ймовірне незадоволення Росії останніми пропозиціями відповідають заявам Кремля та повідомленням останніх тижнів про вимоги Росії та її безкомпромісну позицію на переговорах.

• Мілітарні блогери, пов'язані з Кремлем, визнають значні успіхи України в напрямку Куп'янська та критикують Кремль і російське військове командування за надання неправдивих повідомлень про хід бойових дій.

• Російські військові блогери також визнали, що невдачі Росії в Куп'янську свідчать про те, що Росія не має достатньої кількості людських і матеріальних ресурсів, щоб найближчим часом розгромити північну частину «фортечного поясу» і одночасно продовжувати наступальні операції в інших районах.

• Російські війська продовжують завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема в ніч з 23 на 24 грудня вони завдали ударів по критично важливій інфраструктурі в Чернігівській області.