1400-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Президент Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни:

Пункт 1. Суверенітет України буде перепідтверджено. Констатуємо, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують.

Пункт 2. Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Зазначається, що для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів.

Пункт 3. Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4. Чисельність Збройних сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5. США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5.

Пункт 6. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі.

Пункт 7. Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також що Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

Пункт 8. Україна отримає міцний пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер.

Пункт 9. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору.

Пункт 10. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

Пункт 11. Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. (Стосовно деталей експлуатації ще точаться дискусії. За словами Зеленського, Україна «після всього» не бажає вести бізнес з росіянами напряму; цей пункт сторонам ще належить узгодити)

Пункт 13. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14. Території. Пункт неузгоджений і має кілька варіантів розв’язання.

Варіант 1. «Стоїмо там, де стоїмо». У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.

Варіант 2. Створення потенційної вільної економічної зони Донбасу, що передбачає демілітаризацію цієї зони. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення сил – тобто і російських також. Цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди.

Остаточно це питання може бути вирішено на рівні лідерів держав.

Пункт 15. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Пункт передбачає обмін усіх військовополонених, що залишилися, включаючи засуджених російською системою з 2014 року, а також повернення усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в'язнів.

Пункт 18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

Пункт 19. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента США Дональда Трампа.

Пункт 20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Зеленський розповів, що сьогодні буде відома реакція росіян на цей проєкт документа після того, як з ними поговорить американська сторона.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

335,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

137,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1145,8% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

140,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Політичні опоненти партії "Альтернатива для Німеччини" звинувачують її у спробах розкрити конфіденційну інформацію про маршрути постачання зброї та засоби захисту від безпілотників, пише POLITICO. Користуючись правами, наданими, наприклад, Рінго Мюльманну як депутату від партії "Альтернатива для Німеччини" у парламенті східнонімецької землі Тюрінгія, де AfD є найсильнішою партією, він неодноразово звертався до регіонального уряду з проханням розкрити складні деталі щодо таких тем, яка може бути дуже цікавою для російської розвідки – такі як місцева оборона від безпілотників та транспортування західної зброї до України.

09:30 Внаслідок ударів росіян по Запоріжжю вночі постраждало четверо цивільних, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Прилуки, Залізничне, Чарівне, Варварівка, Гуляйполе, Верхня Терса, Різдвянка, Святопетрівка, Новояковлівка, Малокатеринівка Запорізької області; Затока Одеської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав двох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих бомб , здійснив 153 обстріли, з яких два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Кругляківки та у бік Петропавлівки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутись вперед у районі Дронівки. На Краматорському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу Гуляйполя та у бік Добропілля. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 1031 безпілотний літальний апарат, 34 ракети та 159 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 22 на 23 грудня Росія провела черговий масштабний комбінований ракетний і безпілотний удар по Україні, націлений переважно на енергетичну інфраструктуру на заході країни.

• 22 грудня російські війська провели механізований наступ у складі скороченого батальйону в напрямку Добропілля та механізований наступ у складі скороченого взводу в напрямку Костянтинівки.

• Бойові кадри, які показують невдалі російські механізовані атаки, продовжують демонструвати, що російські війська не в змозі відновити механізовані маневри на полі бою.

• Російські здобутки, ймовірно, і надалі будуть обмежуватися повільним просуванням піхоти, а будь-який раптовий прорив на оперативному рівні з боку Росії залишається малоймовірним.

• За повідомленнями, російський Балтійський флот реформує свою 336-ту бригаду морської піхоти в 120-ту дивізію морської піхоти – дев'яту нову маневрену дивізію, яку Росія сформувала з 2022 року.