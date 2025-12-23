1399-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Російські війська бойовими безпілотниками завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

10:05 Внаслідок російського повітряного удару по Києву троє постраждалих у Святошинському районі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

335,0% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

137,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1144,3% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

140,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Російські війська за минулу добу завдали 93 удари по Чернігівській області, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єкт у Новгород-Сіверському, низка населених пунктів залишилися без світла, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

09:50 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 23 населеним пунктам Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Мирні жителі не постраждали.

09:45 У Вишгородському районі внаслідок російської атаки загинула людина, троє людей травмовано, є руйнування житла, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. В Обухівському пошкоджено два приватні будинки.

09:40 Вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:35 Через масовану повітряну атаку армії РФ на Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Люди не поранені.

09:30 Вночі зафіксували кілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та БПЛА на Житомирщині, пошкоджена цивільна інфраструктура, шестеро постраждалих, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

09:25 На Херсонщині внаслідок атак російських військ дев'ятеро постраждалих, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:20 Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах України, повідомили в Укренерго.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка, Залізничне Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження та ще сім важливих об’єктів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 136 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Піщаного, Загризового та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки. На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська, противник шість разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Ступочки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка та у бік Берестка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки. На Гуляйпільському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців у районі Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого. На Оріхівському напрямку противник 10 разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 20 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, два літаки (підтверджено втрати у попередній період), 453 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Неправдиві звіти, ймовірно, формують уявлення російського президента Путіна про ситуацію на полі бою.

• Звіти FT і Washington Post узгоджуються зі спостереженнями ISW, зробленими на основі відкритих джерел інформації про поширену культуру брехні в російській армії, на відміну від зростаючої готовності кремлівських чиновників, які контролюють економіку, подавати Путіну більш правдиві звіти.

• Власна когнітивна війна Путіна, яка перебільшує російські успіхи, щоб змусити Україну капітулювати перед російськими вимогами під час переговорів, живиться і, ймовірно, заохочує неправдиві звіти, які йому надають військові чиновники.

• Високопоставлені американські та українські чиновники прокоментували результати окремих зустрічей між представниками США та України, а також США та Росії в Маямі. За повідомленнями, Росія відхилила запропоноване США тимчасове перемир'я, а високопоставлений чиновник Кремля публічно заявив, що Росія відхилить багато останніх мирних пропозицій України та Європи.

• 22 грудня в Москві українські спецслужби, ймовірно, вбили генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова, начальника оперативно-тренувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

• 4 грудня російські спецслужби, ймовірно, вбили колишнього лідера російської бригади «Іспаньола» Станіслава Орлова в окупованому Криму.