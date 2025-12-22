1398-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донеччини, Чауда – ТОТ АР Крим, понад 50 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (67%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 429 із 614 запущених по Україні БпЛА (разом – 70%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

334,7% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

136,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1143,6% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

140,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило деталі операції зі знищення винищувачів на аеродромі поблизу Липецька (РФ).

"У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа: горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів.

Су-27 та Су-30 із бортовими номерами “12” та “82” вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму.

Планування спецоперації на аеродромі під ліпєцком зайняло два тижні.

Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім — безперешкодно залишити аеродром."

09:40 Вночі внаслідок двох російських атак на Одесу один цивільний отримав поранення, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста, повідомив начальник МВА Сергій Лисак. Тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

09:35 Вантажний поїзд, ймовірно, через вибух БпЛА зійшов з рейок поблизу Коростеня, спричинивше екстрене гальмування і схід з рейок локомотива пасажирського поїзда, повідомила Укрзалізниця.

09:30 Спецпосланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки переговорів щодо мирної угоди з українською та російською сторонами, європейськими партнерами:

"Відбулася окрема конструктивна зустріч у форматі США-Україна, під час якої було зосереджено увагу на чотирьох ключових документах: подальший розвиток 20-пунктного плану, узгодження позицій щодо багатосторонньої системи гарантій безпеки, узгодження позицій щодо системи гарантій безпеки США для України та подальший розвиток плану економічного розвитку і процвітання. Особлива увага була приділена обговоренню термінів та послідовності наступних кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру. Нашим спільним пріоритетом є припинення вбивств, забезпечення гарантованої безпеки та створення умов для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України. Мир повинен бути не тільки припиненням воєнних дій, а й гідною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також постійну тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи. Провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України. Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки".

09:20 США не припинять підтримувати Україну і не вийдуть з колективної оборони Європи, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю німецькому виданню Bild

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки. На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного. На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська. На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки. На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка. На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки й Приморського. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 120 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 109 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 64 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська проводять нову кампанію когнітивної війни шляхом обмежених транскордонних атак на значній частині раніше неактивного північного фронту в Сумській та Харківській областях.

• Ці дві транскордонні атаки, ймовірно, мають на меті просування кампанії когнітивної війни Кремля, щоб переконати Захід у тому, що фронти в Україні руйнуються, і тому Україна повинна погодитися на всі вимоги Росії.

• Російські війська не створили умов для початку нового наступу через кордон на півночі України.

• Зокрема, російські війська не підготували поле бою в північних районах Сумської та Харківської областей до великого наземного наступу за допомогою ударів середньої дальності по українській логістиці.

• Тактика Росії під час нападу на Сотницький Козачок не відповідає тактиці російських військ на всьому театрі військових дій і свідчить про те, що напад був спланований для того, щоб його побачили.

• Російські війська силоміць депортували близько 50 цивільних осіб із Сумської області, порушивши міжнародне право.

• Російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ — місто з довоєнним населенням менше 11 тис. осіб — після 41 місяця бойових дій.

• 21 грудня американські делегації продовжили окремі зустрічі з українськими та російськими делегаціями в Маямі, в той час як Кремль продовжує відмовлятися від компромісів для закінчення війни.