1397-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1314 російських атак (позаминулого тижня – 1230), при цьому знищено 8250 російських військових (позаминулого – 7620): у середньому 6,3 за атаку (позаминулого – 6,2).

12:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1171 кореговану авіаційну бомбу, що більше, ніж попереднього тижня (було 913), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

12:25 Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не зацікавлена в падінні України:

"Не помиліться: крах України буде катастрофою для Угорщини. Стабільність у сусідній країні має велике значення. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу в Україну. Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир — єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз".

12:05 В Одеській області відновили рух транспорту на автодорозі М-15 Одеса – Рені, який перекривали після російських влучань, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

11:35 За цей тиждень Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

11:00 Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по транспортній, портовій та промисловій інфраструктурі південних районів Одеської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 97 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 60 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 504 із 681 запущених по Україні БпЛА (разом – 74%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

334,7% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

136,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1143,3% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

140,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок нічної повітряної атаки на Рівненщині було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

09:40 Внаслідок російських ударів по Запорізькому та Пологівському районах поранено чотирьох людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Минулої доби населені пункти Херсонської області зазнали дронових атак, авіаційних ударів та артилерійських обстрілів з боку російських військ, поранено семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:25 Директор національної розвідки США Тулсі Габбард спростувала твердження, що Росія нібито планує завоювати Європу, за її словами та оцінками американської розвідки, Росія не здатна захопити й окупувати Україну, не кажучи вже про Європу:

"Будь-які твердження про нібито плани Росії захопити Україну та Європу є хибними і нібито спрямовані на дискредитацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення війни".

09:20 Путін, аналізуючи оточення президента США Дональда Трампа, підтримав кандидатуру Стіва Віткоффа як найбільш прийнятного співрозмовника і за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана ініціював прямі контакти з ним, пише The Wall Street Journal. У Кремлі вивчали профілі представників оточення Трампа – і дійшли висновку, що інші можливі переговорники, зокрема спецпосланець США з питань Росії та України Кіт Келлоґ, можуть бути менш схильними до прийняття російських вимог. Натомість Віткофф розглядався як фігура, з якою можна вибудувати прямий і неформальний діалог. Однією з умов таких контактів була відсутність супроводу з боку американських спецслужб і дипломатів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, скинувши при цьому 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3609 обстрілів, з них 94 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2833 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Ізюм Харківської області; Дубовики Дніпропетровської області; Преображенка Запорізької області; Снігурівка Миколаївської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки. На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр. На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 12 штурмів окупаційних військ поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного. На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. На Покровському напрямку відбулося 72 бойових зіткнення у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода. На Гуляйпільському напрямку агресор 17 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника у районі Щербаків та у бік Приморського. На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять безрезультатних спроб наблизитись до позицій українських підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, 116 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 19 і 20 грудня в Маямі делегації США провели окремі зустрічі з українсько-європейською делегацією та російською делегацією.

• Державний секретар США Марко Рубіо після того, як 19 грудня президент Росії Путін підтвердив свою непохитну прихильність до своїх воєнних цілей, повторив, що і Росія, й Україна повинні піти на компроміси, щоб закінчити війну.

• Вночі з 19 на 20 грудня українські війська завдали удару по російських військових і нафтових об'єктах.

• З 15 грудня три безпілотники (принаймні два з яких, за повідомленнями, є російськими моделями) увійшли в повітряний простір Туреччини або впали на її території.