1396-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 19:00) росіяни атакували трьома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 51 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове РФ, близько 30 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 31 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрон іншого типу (61%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 539 із 722 запущених по Україні БпЛА (разом – 75%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

334,6% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

136,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1142,9% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

140,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська атакували Херсонську область, вісім людей поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, поранено 10 людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:35 Уражено військовий корабель та інші об'єкти ворога у Каспійському морі, повідомив Генштаб ЗСУ:

"З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель рф проєкту 22460 “Охотнік”. Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються. Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об’єкт належить компанії “Лукойл”. Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора. Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються".

09:30 Нещодавно вражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму, повідомив Генштаб ЗСУ. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

09:25 РФ вчора ввечері масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району, загинуло вісім людей та 27 постраждало, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі.

09:20 Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США, зазначивши, що домовилися про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та задіявши 4 ракети. Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад зберігання військової техніки, два пункти управління та ще один важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 106 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік населеного пункту Ізбицьке. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Шандриголове та у бік Дробишевого, Ставків, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману. На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки, противник сім разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік Рибного, Олександрограда, Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку ворог чотирнадцять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля. На Оріхівському напрямку противник двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського та Плавнів. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 346 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 130 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 19 грудня під час щорічної телевізійної прес-конференції «Прямий ефір» президент Росії Путін підтвердив своє прагнення досягти всіх воєнних цілей в Україні.

• Путін зробив ще сильніше перебільшені заяви про перемоги Росії на полі бою, ніж ті, що пролунали останніми днями з вуст його високопоставлених військових чиновників.

• Путін продовжував вихваляти міцність і стійкість російської економіки, але економічна політика Кремля свідчить про те, що економіка країни працює значно гірше, ніж це зображує Путін.

• Путін напередодні Року єдності народів Росії у 2026 році продовжує просувати Росію як багатонаціональну багаторелігійну державу.

• Європейські союзники України продовжують надавати їй фінансову підтримку.

• Українські сили продовжують свою ударну кампанію проти російського тіньового флоту.