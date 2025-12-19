1395-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Інформація щодо начебто захоплення противником населених пунктів Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності, повідомили в 81 окремій аеромобільній Слобожанської бригади 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Станом на поточний момент: Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах. Поряд з цим після масованого вогневого ураження із залученням артилерійських систем різного калібру, та дронів, противник використовує рельєф місцевості, лісосмуги та щільні посадки для інфільтрації в міжпозиційний простір"

11:20 В Україну повернуто ще 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

11:05 Вночі росіяни атакували енергооб’єкти у кількох регіонах, на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях, повідомили в Укренерго. Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

10:30 Станом на ранок 19 грудня внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону без електропостачання залишаються понад 73 тис. споживачів, повідомив заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко.

10:10 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 160-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (68%) на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 925 із 1136 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

334,6% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

136,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1141,7% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

140,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 В Одесі внаслідок масованого удару росіян пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, знеструмлений один із найбільших житлових масивів міста, є постраждала та пошкодження житла, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:35 Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про витрати на оборону на 2026 рік, повідомляє офіційний веб-портал Білого Дому. Розмір витрат встановлено на рекордному рівні - $901 мільярд. У законі передбачено допомогу Україні у розмірі $800 млн – по $400 млн на відповідно 2026 і 2027 роки.

09:25 З метою забезпечення необхідної фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року, включаючи її військові потреби, Європейська Рада погодилися надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетним резервом ЄС. Цей кредит буде погашений Україною лише після отримання репарацій. До того часу ці активи залишатимуться знерухомленими, і Союз залишає за собою право використовувати їх для погашення позики у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права. Чеська Республіка, Угорщина та Словаччина – не будуть брати участі у реалізації цього рішення. Європейська рада також зазначила, що відповідно до попередніх висновків, "які підкреслюють, що, з урахуванням законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй шкоду, завдану її війною"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Олександроград Донецької області; Гаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Лісне, Оріхів, Балабине, Малокатеринівка Запорізької області. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 176 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в бік Охрімівки й Довгенького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Куп’янськ. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах Серебрянки та Званівки. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Олександро-Шультине, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового і Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян в районах Солодкого, Зеленого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону в бік Новоандріївки, Приморського та в районі Плавнів. На Придніпровському напрямку ворог провів дві невдалі наступальні дії в бік Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 426 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін і начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Герасимов продовжують публічно демонструвати свою відданість досягненню початкових військових цілей Росії, перебільшуючи при цьому успіхи російських військ на полі бою.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує сигналізувати про свою готовність до компромісу в переговорах, тоді як високопоставлені чиновники Кремля продовжують публічно і відкрито відкидати важливі пункти мирного плану, який зараз обговорюється.

• 17 грудня троє російських прикордонників ненадовго перетнули кордон з Естонією.