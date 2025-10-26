«Амадоку» Софії Андрухович у Швеції відзначили премією.

Софія Андрухович отримала Міжнародну літературну премію Kulturhuset Stadsteatern 2025 за першу частину роману "Амадока", а перекладач Нільс Гакансон — за її шведський переклад (у Швеції книга вийшла у двох частинах у видавництві Albert Bonniers Förlag: минулого року Amadoka I і цього року Amadoka II).

 

 

Премія відзначає видатні художні твори у гідному шведському перекладі.

 

Роман Софії Андрухович було вибрано з п'яти номінованих авторів та шести номінованих перекладачів.

 

Журі премії наголосило, що Софія Андрухович впевнено взялася за "приголомшливе завдання зобразити болісну сучасну історію України очима народу країни, їхні фрагментарні та ненадійні спогади та фантастичні історії", у першій частині вона "майстерно описує сучасну історію України через призму її людей, їхні фрагментарні спогади та фантастичні історії" – і це все перекладено майже "моторошно інтуїтивною" шведською Нільсом Гакансоном.

 

Софія Андрухович підкреслила, що нагорода має значення не лише особисто для неї, а й для української культури загалом: 

«Ця премія висвітлює Україну — її мову, літературу та живу культуру, яка продовжує існувати навіть у складні часи. Я сприймаю її як жест уваги й солідарності до інших художніх голосів нашої країни».

 

Нільс Гакансон теж зазначив: 

«Для мене це велика честь, але ще важливіше, що українська письменниця отримує таке визнання на міжнародній сцені».

 

Церемонія нагородження та розмова з лауреатами відбудеться 22 січня в Стокгольмі.

 

26.10.2025

