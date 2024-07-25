Затримано підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

В Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Операція із затримання, за його словами, була дуже непростою: «протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб».

Ігор Клименко одразу ж повідомив, що затриманим є 18-річний хлопець, мешканець Дніпра. «Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові».

Клименко зауважив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю: «139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу».

Він також додав, що затриманий вже в поліції, а слідство наразі схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.

Міністр опублікував фото з моменту затримання.

Крім того, за даними джерел видання Українська правда, підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова потягом, а після вбивства залишив місто таким же способом.

Обличчя підозрюваного спершу видно не було, проте соцмережами почали поширювати імовірне фото затриманого. Інформація згодом підтвердилась у Офісі Генпрокурора.

Фото, оприлюднене Офісом Генпрокурора

Також в соцмережах поширили відео ймовірного затримання хлопця та інформацію про те, що він був учнем школи №62 у Дніпрі, а також числився в Асоціації Футболу Дніпропетровської області. Проте офіційно це поки ніхто не підтвердив.

В прокуратурі також додали, що наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводження СБУ.

Зазначимо, що в телемарафоні «Єдині новини» Ігор Клименко також повідомив, що на кордоні перевірили 58 тисяч осіб, які відповідали приблизному віку підозрюваного.

«Ми відслідкували, як він переодягався, як змінював походку, яким транспортом пересувався. Також задокументовано, що панаму, в якій його зафіксували, він придбав у травні 2024 року, як і інший одяг. Тобто він готувався кілька місяців». «Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження».

Запобіжний захід, додав Ігор Клименко, підозрюваному будуть обирати сьогодні-завтра.

Відомо, що зараз за місцем проживання хлопця тривають обшуки. Після цього затриманий буде доставлений у Львів для проведення подальших слідчих дій.

«Суспільне. Дніпро» опублікувало відео, в якому місцевий житель Ян каже, що з п'яти років знав затриманого, який, ймовірно, є причетним до вбивства. Вони разом відвідували спортивні секції.

«Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив».