Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття мікроРНК.

Лауреатами стали два американські науковці.

Лауреатами Нобелівської премії з фізіології та медицини у 2024 році стали два американські науковці – 70-річний Віктор Емброс (Victor Ambros) та 72-річний Ґері Равкан (Gary Ruvkun). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Нобелівського комітету, оприлюднену в понеділок, сьомого жовтня. Нагорода присуджена за відкриття мікроРНК та дослідження її ролі у посттранскрипційному регулюванні генів.

«Вони виявили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів. Їхнє новаторське відкриття виявило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився дуже важливим для багатоклітинних організмів, у тому числі людей. Зараз відомо, що геном людини кодує понад тисячу мікроРНК. Їхнє дивовижне відкриття відкрило абсолютно новий вимір регуляції генів. МікроРНК виявилися фундаментально важливими для розвитку та функціонування організмів… Регуляція генів через мікроРНК, вперше виявлена ​​Ембросом і Равканом, працює вже сотні мільйонів років: цей механізм дозволив еволюціонувати складним організмам. Завдяки генетичним дослідженням зараз відомо, що клітини та тканини не розвиваються нормально без мікроРНК», – наголошується в пресрелізі Нобелівського комітету.

До свого відкриття вчені прийшли, досліджуючи в лабораторії caenorhabditis elegans – тип круглих хробаків завдовжки близько 1 мм. Американські вчені вивчали два мутантні штами хробаків, які демонстрували дефекти при активації генетичних програм під час розвитку. Вчені прагнули ідентифікувати гени, що мутували, і зрозуміти їхню функцію. У результаті експериментів і було відкрито новий принцип реґуляції генів, опосередкований раніше невідомим типом РНК – мікроРНК.

Нагадаємо, що 2023 року премію в галузі фізіології та медицини отримали Каталін Каріко (Katalin Kariko) та Дрю Вайсман (Drew Weissman) за дослідження, які лягли в основу розробки мРНК-вакцин проти COVID-19.