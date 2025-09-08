1293-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підсумував ситуацію за серпень:
"Серпень 2025-го став для нашого війська місяцем великих випробувань, але на виході ми отримали чимало позитивних результатів. Такий висновок роблю з наради, яку провів за підсумками діяльності Збройних Сил України у серпні.
Основні зусилля ми зосереджували на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат. Доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому – застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб росії.
Водночас серпень став місяцем організаційних змін у Збройних Силах. Завершуємо перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, приймають комплекти військ та смуги відповідальності.
Ця реформа починає приносити свої результати. Управління військами стає ефективнішим та результативнішим.
Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Однак – я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів.
У серпні противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.
Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час.
Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км.
Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км.
Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.
Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів.
За цей період нашими засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території росії. Послаблено спроможності рф з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.
Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%.
Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб.
А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників."
10:15 Вночі (з 22:00) росіяни атакували 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів (79%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.
За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1682 із 1959 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
326,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),
134,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),
1056,3% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),
132,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
86,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),
33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:55 Рятувальники ліквідували загорання на промисловому підприємстві, спричиненого атакою ворожих безпілотників в Київській області, повідомили у ДСНС. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.
09:45 Росія здійснила масовану атаку один з обʼєктів теплової генерації на Київщині, повідомили в Міненерго: під атакою опинилася Трипільська ТЕЦ.
09:35 Підтвердилась інформація про третю жертву російського удару по Києву в ніч на 7 вересня, повідомив глава київської військової міської адміністрації.
09:25 Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю звільнено село Зарічне Донецької області, повідомивгенеральний штаб Збройних сил України.
09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області; Антонівка Херсонської області.
Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.
Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.
На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.
На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 910 осіб. Сили оборони України також знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, п’ять ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника.
08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• В ніч з 6 на 7 вересня Росія здійснила найбільший з початку війни комбінований удар по Україні з використанням безпілотників і ракет, випустивши загалом 823 засобів повітряного нападу.
• Міністерство оборони Росії спробувало заперечити, що російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі по всій Україні та по будівлі Кабінету Міністрів у Києві.
• Російські удари дронами по Україні, ймовірно, будуть продовжуватися, доки Росія зможе збільшувати виробництво дронів дальнього радіусу дії.
• Росія продовжує розширювати виробництво дронів дальнього радіусу дії, частково завдяки підтримці з боку Китайської Народної Республіки.
• Останні удари Росії по Україні ще раз демонструють, що російський президент Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні та зупиненні вбивств.
• У ніч з 6 на 7 вересня Україна продовжила атаки на військову та нафтову інфраструктуру в Росії.
08.09.2025