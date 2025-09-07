1292-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 351 (позаминулого тижня було 311).

13:05 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1234 російських атак (позаминулого тижня – 1190), при цьому знищено 6010 російських військових (позаминулого – 6070): у середньому 4,9 за атаку (позаминулого – 5,1).

12:45 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 882 корегованих авіаційних бомб, що суттєво менше, ніж попереднього тижня (було 967), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

12:00 Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів на території РФ:

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф. ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу “Стальной конь”, потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку. Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї рф. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил рф. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються."

11:35 Вчора пізно ввечері Росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка, поранено 7 людей, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в у неділю вранці.

11:15 Через масовану повітряну атаку армії РФ у Києві станом на 11:00 відомо про 20 постраждалих, сімох з них ушпиталено, загинуло дві людини, повідомив міський голова Віталій Кличко.

10:15 Підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по лінійно-виробничо-диспетчерській станції у Брянській області РФ, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

10:10 Вночі (з 17:00) росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом під час удару радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:

- 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ Криму;

- 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. РФ;

- 4 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

- 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (93%);

- 4 крилаті ракети Іскандер-К (44%).

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1646 із 1903 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

326,7% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

134,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1055,4% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

132,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Внаслідок двох хвиль комбінованої атаки ракет та ударних дронів у Кривому Розі постраждали троє людей, повідомив начальник МВА Олександр Вілкул. Під час першої хвилі були влучання у трьох локаціях: об'єктах транспортної та міської інфраструктури, приватному сектору, під час другої – повторне ураження ракетою обʼєкта цивільної інфраструктури. Троє постраждалих.

09:50 Внаслідок чергової атаки росіян на Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків: у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств, у Кременчуку пошкоджено дорожнє покриття мосту через Дніпро, рух тимчасово перекрито; у Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

09:45 Через російську атаку керованими авіабомбами по Оріхівській громаді загинула людина, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:30 Масована нічна атака російських БпЛА призвела до пожеж і руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків в Одесі, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:35 У Дніпропетровській області внаслідок тривалої комбінованої нічної атаки росіян загинула людина, четверо поранених, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:30 Внаслідок нічної атаки російських дронів у Броварах поранено одну людину, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення, у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки, у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню з кіньми.

09:25 У Києві внаслідок падіння уламків російського БпЛА на будівлю Кабінету Міністрів виникла пожежа, повідомив міський голова Віталій Кличко.

09:20 Внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ у Святошинському районі загинуло двоє людей, поранено 18, повідомив міський голова Віталій Кличко. Крім того, в одному з укриттів Дарницького району померла жінка. Дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці, виникли пожежі та руйнування.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 106 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5308 обстрілів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 245 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. На Краматорському напрямку вчора відбулося 10 бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у бік Степногірська. На Придніпровському напрямку ворожі війська наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 970 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 104 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи попередили, що російське військове командування перегруповує та посилює свої війська в західній частині Донецької області, ймовірно, перед великою наступальною операцією.

• Російські сили також намагаються перекрити ключові українські наземні лінії комунікацій в західній частині Донецької області, щоб ускладнити українську логістику та забезпечити подальше просування російських військ під час майбутніх наступальних операцій в Донецькій області.

• Нещодавні геопозиціоновані кадри свідчать про те, що російські війська, ймовірно, просунулися на північний захід від Куп'янська після того, як міністерство оборони Росії спробувало представити обмежені проникнення як тривале просування.