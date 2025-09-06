1291-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (75%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1025 із 1240 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,6% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1054,0% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

132,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 З-під завалів приватного будинку Покровської громади, який зруйнував російський КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали три тіла його мешканців, повідомив голова ОВА Сергій Лисак

09:35 На території України перебуває близько 700 тисяч російських військових, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Ця цифра враховує не лише регулярні війська, а й сили підтримки, спецслужби та Росгвардію. Більшість угруповання зосереджена в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет ворога. Бійці КНДР на території України відсутні, вони залишаються лише на території Росії.

09:25 Перші десять крилатих ракет ERAM надійдуть в Україну в жовтні. Усього Україні дозволено купити до 3350 ракет. SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - це американська керована ракета сімейства Standard Missile. Вона здатна перехоплювати літаки, крилаті ракети, балістичні цілі на завершальному етапі польоту, а також уражати надводні кораблі. Така універсальність досягається завдяки поєднанню активної радіолокаційної головки самонаведення та наведення від зовнішнього радара. Дальність дії SM-6 перевищує 240 км, а швидкість сягає близько 3,5 Mach, що дає змогу ефективно боротися навіть із високошвидкісними загрозами.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Червона Криниця Запорізької області; Львове Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська. На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка. На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку агресор тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Новоданилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Володимир Путін відкинув легітимність президента України Володимира Зеленського і заявив, що неможливо укласти мирну угоду з нинішнім урядом України, фактично усунувши можливість серйозних мирних переговорів.

• Путін та інші російські чиновники продовжують докладати зусиль, щоб підірвати єдність Заходу та стримати західну підтримку України, в тому числі підриваючи потенційні післявоєнні гарантії безпеки.

• Українські сили продовжують наносити удари по російській військовій та енергетичній інфраструктурі в Росії та окупованій Україні.

• Російсько-азербайджанські відносини продовжують погіршуватися.