1290-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час вчора.

Вчора, 4 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (77%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях. Ще один ворожий БпЛА – в повітрі.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1476 із 1686 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,6% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1052,7% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

132,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Італія, Польща та Румунія не мають намірів направляти свої війська до України, навіть у межах гарантій безпеки після можливого припинення вогню, заявили лідери цих країн.

09:40 Сили оборони України в ніч проти п'ятниці атакували "Рязанський НПЗ", один з чотирьох найбільших російських нафтопереробних заводів (17,1 млн т річно), та нафтобазу в окупованому Луганську, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в телеграм-каналі.

09:35 Внаслідок ранкової атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді пошкоджено критичну інфраструктуру, частина району залишилася без електрики, повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

09:30 Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. ППО ліквідували 15 з них, але у Дніпрі були вибухи на підприємстві, виникли пожежі.

09:25 Троє цивільних працівників ремонтно-дорожньої служби загинули та троє поранено внаслідок атаки дронів по Хотімлі Старосалтівської громади, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:20 Європейське військове командування розробило план розгортання військ в Україні, в рамках якого буде створено дві окремі сухопутні групи, пише The Wall Street Journal. Перша група відповідатиме за підготовку та допомогу українським військовим, а друга – за формування "сил стримування", що запобігатимуть новим спробам російської агресії. Вже існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тисяч військових. Український повітряний простір патрулюватиме авіація країн НАТО, розташована за межами України. У миротворчій місії після припинення вогню в Україні мають намір брати участь 26 країн, повідомив президент Франції Емманюель Макрон. Ці країни «формально погодилися або відрядити до України свій контингент, або надати певні засоби для підтримки цієї коаліції для гарантування безпеки на морі чи небі». Тепер європейські держави очікують від адміністрації президента США Дональда Трампа рішення щодо рівня підтримки від Сполучених Штатів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області; Білогір’я, Степногірськ, Червона Криниця Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, пункт управління, чотири пункти управління БпЛА та 5 артилерійських засобів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 249 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки. На Краматорському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочоки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Кам’янського та Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку населеного пункту Антонівка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 4 вересня в Парижі відбулася зустріч британсько-французької «Коаліції рішучих» та президента України Володимира Зеленського, на якій обговорювалися можливі майбутні гарантії безпеки для України, спрямовані на забезпечення справедливого і тривалого миру.

• Макрон заявив, що сильна українська армія повинна бути в центрі будь-яких післявоєнних гарантій безпеки.

• Макрон заявив, що 26 держав офіційно погодилися сформувати «силу стримування» в рамках гарантій безпеки для післявоєнної України.

• Кремль продовжує категорично відкидати будь-яку присутність іноземних військ на території України в рамках післявоєнних гарантій безпеки.

• Коаліція рішучихтакож окреслила шляхи участі держав, які не мають можливості розгорнути наземні, морські або повітряні сили, у гарантіях безпеки для післявоєнної України.

• Коаліція рішучихобговорила з президентом США Дональдом Трампом додаткові санкції проти Росії в рамках скоординованих зусиль Заходу, спрямованих на позбавлення Росії фінансування війни проти України.

• Російські банкіри продовжують висловлювати занепокоєння щодо все більшої стагнації російської економіки.