1228-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:15 Американська інвестиційна компанія BlackRock припинила пошук інвесторів для відновлення України, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Зазначається, що компанія вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України. Торік віцепрезидент BlackRock Філіпп Гільдебранд заявляв, що Фонд розвитку України мав залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших надавачів грантів, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

15:40 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає США до "гнучкості" для відновлення поставок зброї Україні. Він зазначив, що з огляду на очевидне небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники НАТО повинні "бути впевнені", що Україна "має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу".

15:05 У Словенії проведуть референдум щодо збільшення витрат на оборону, пише Delo. Йдеться про консультативний референдум, рішення якого не мають обов'язкової юридичної сили, а служать для отримання рекомендацій для органів влади.

14:30 Росія хоче залучити інженерні війська Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області, повідомили у ГУР МО.

"Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну, — Лаос".

13:55 Трамп заявив, що задоволений розмовою із Зеленським напередодні. На питання щодо постачання американської зброї Україні президент США сказав, що "ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати".

13:20 У Сербії продовжуються антиурядові протести, пише "Радіо Свобода". У п'ятницю, 4 липня, мешканці кількох міст Сербії майже цілий день встановлювали барикади та перекривали вулиці.

12:45 Трамп заявив, що обговорював санкції з Путіним, який стурбований ними й "розуміє, що вони можуть бути запроваджені незабаром".

"Ми багато розмовляємо про санкції. Він не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але ці санкції досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал".

12:10 ХАМАС готовий розпочати переговори щодо припинення вогню, пише Reuters з посиланням на джерела.

11:35 Зеленський заявив, що українська та російська сторони готують подальші обміни полоненими.

11:00 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 322 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове РФ.

Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 збито вогневими засобами ураження, 135 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 91%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито 776 із 1674 запущених по Україні БПЛА, ще 668 локаційно втрачені (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,6% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

971,1% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

128,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:50 Силами спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уражено аеродром «Борісоглєбск», повідомили в Генштабі ЗСУ. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

09:40 Вночі російські війська вдарили по Дніпропетровській області ударними безпілотниками, постраждали троє людей, пошкоджено 5 дачних будинків, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Над Дніпропетровщиною збили 5 БпЛА.

09:35 У Бориспільському районі на Київщині внаслідок російської атаки БПЛА пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля, постраждалих серед населення немає, повідомили в ОВА.

09:25 Протягом минулої доби російських ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, внаслідок чого в Куп'янську загинула людина, четверо зазнали поранень, в Чугуєві поранено 11 людей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Вільхуватка Харківської області; Новопавлівка, Кривий Ріг Дніпропетровської області; Костянтинівка, Андріївка-Клевцове Донецької області; Кам’янське, Веселянка, Приморське, Мала Токмачка, Степногірськ, Білогір’я Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки. На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки. На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко. На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста. На Краматорському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, три ракети та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська провели найбільший комбінований удар безпілотниками та ракетами по Україні з початку повномасштабного вторгнення в ніч з 3 на 4 липня, націлившись переважно на місто Київ. З січня 2025 року російські війська провели 10 найбільших ударів за час війни.

• Американські системи протиповітряної оборони Patriot залишаються критично важливими для здатності України захищатися від ударів російських балістичних ракет.

• 3 липня президент США Дональд Трамп визнав небажання президента Росії Путіна закінчити війну в Україні, оскільки представники Кремля продовжують демонструвати критичну відсутність інтересу до добросовісних переговорів з Україною.

• 4 липня під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили дипломатичні зусилля та спільну роботу з підтримки оборонної промислової бази України.

• Україна та Росія провели восьмий обмін військовополоненими з часу зустрічі українських і російських чиновників у Стамбулі та укладення 2 червня угоди про серію обмінів.